Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Estudian la yerba mate como posible antiviral contra el dengue

Un equipo de investigadores del Conicet y de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) desarrolla un estudio que podría darle a la yerba mate un nuevo propósito: combatir el dengue.

Los primeros ensayos de laboratorio revelaron que un metabolito presente en las hojas de la planta puede inhibir la replicación del virus, lo que sitúa a este producto tradicional de la región como un posible antiviral natural.

La doctora Karina Salvatierra, integrante del proyecto, explicó que la investigación “se centra en la búsqueda de compuestos bioactivos que puedan funcionar como antivirales contra el dengue”.

Las pruebas se realizaron en células vero —provenientes del riñón de mono africano— expuestas a diferentes serotipos del virus del dengue. Los resultados fueron consistentes, ya que se replicaron tres veces con éxito, confirmando la efectividad del extracto bajo condiciones controladas.

Actualmente, el equipo trabaja en la validación de los ensayos, un paso esencial antes de avanzar hacia la patente y el desarrollo comercial. “Si todo sigue según lo previsto, en un año y medio o dos podríamos estar en condiciones de avanzar a la siguiente fase”, indicó Salvatierra.

La investigación comenzó en 2018, motivada por los brotes de dengue en Misiones. A través de simulaciones por computadora, los científicos identificaron compuestos capaces de unirse a una proteína clave del virus, y el metabolito más prometedor fue encontrado en la yerba mate.

El efecto no se logra consumiendo mate o tereré de forma tradicional, sino mediante un proceso de extracción química controlada en laboratorio.

El objetivo del proyecto es desarrollar un suplemento dietario que pueda servir para prevenir o tratar la enfermedad. Si los próximos pasos de escalado y pruebas de dosis resultan exitosos, este podría ser el primer producto de este tipo a nivel mundial, ya que no existe actualmente una alternativa similar.

Además, los investigadores estudian la posibilidad de aplicar este hallazgo a otros arbovirus, como chikungunya y zika. De confirmarse su eficacia, la yerba mate podría convertirse en un aliado inesperado para la salud pública de la región.

  • Javier Milei sorprende con un bono reintegro de $500.000 para los de ANSES a 10 días de las elecciones de 2025

    Javier Milei sorprende con un bono reintegro de $500.000 para los de ANSES a 10 días de las elecciones de 2025

    El gobierno de Javier Milei, a través del Banco Nación (BNA), lanzó un nuevo y sorpresivo beneficio para los empleados estatales de la ANSES que cobren sus haberes en la entidad. Se trata de un reintegro del 100% en el total de las compras realizadas, con un tope máximo de $500.000. La medida, que se enmarca…

  • Catamarca: un joven fue detenido por robar y vandalizar en un local comercial

    Catamarca: un joven fue detenido por robar y vandalizar en un local comercial

    Mientras numerarios de la Seccional Séptima realizaban recorridos preventivos por la esquina de la avenida Choya y calle Chuquisaca, fueron alertados por un motociclista, quien manifestó que habría observado a tres personas del sexo masculino cometer un ilícito en un local de comidas de la zona, para luego darse a la fuga. Rápidamente y con…

  • Estudian la yerba mate como posible antiviral contra el dengue

    Estudian la yerba mate como posible antiviral contra el dengue

    Un equipo de investigadores del Conicet y de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) desarrolla un estudio que podría darle a la yerba mate un nuevo propósito: combatir el dengue. Los primeros ensayos de laboratorio revelaron que un metabolito presente en las hojas de la planta puede inhibir la replicación del virus, lo que sitúa a este producto…

  • Catamarca tuvo su Gran Final Nocturna de Tiro a la Hélice (Video)

    Catamarca tuvo su Gran Final Nocturna de Tiro a la Hélice (Video)

    Este sábado 11 de octubre en la localidad del Bañado Huillapima en las instalaciones del Club Tiro Deportivo Catamarca se dieron cita más de 30 tiradores para disfrutar la sexta fecha y la gran final nocturna del Torneo Catamarqueño de tiro a la hélice.A las 17 horas se dio inicio a la sexta fecha del…

  • Luego de firmar el acuerdo, Donald Trump aseguró que “hay paz en Oriente Medio”

    Luego de firmar el acuerdo, Donald Trump aseguró que “hay paz en Oriente Medio”

    Después de firmar el acuerdo junto a los líderes de Egipto, Turquía y Qatar en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que “la paz ha llegado a Oriente Medio”. El pacto pone fin a dos años de guerra en la Franja de Gaza y fue presentado como el resultado de intensas negociaciones diplomáticas que involucraron a…

  • Preocupación en las escuelas de Catamarca por alumnos que llevan armas

    Preocupación en las escuelas de Catamarca por alumnos que llevan armas

    En la Capital, la preocupación crece por incidentes en los que alumnos ingresaron a escuelas con arma de fuego. El caso más grave involucró a un niño de 12 años que llevó un revólver y grabó un video amenazando a compañeros, mientras que otra alumna de 11 años llevó un cuchillo durante clases. Ambos episodios…

Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3