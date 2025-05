Estos son los padrinos imputados por abuso de una pequeña de dos años en Catamarca

Como ya informáramos, el juez de Control de Garantías Nº 3, Lucas Vaccaroni, confirmó este martes la detención de los dos padrinos Antonella Anahí Gómez y Gustavo Herrera, acusados por abuso sexual y producción de material de abuso infantil en perjuicio de una niña de dos años. La madre de la víctima, relató los estremecedores momentos en que descubrió la imagen que dio origen a la causa. “El sábado a la noche nos juntamos a comer un asado con los dos acusados y mi suegro. Le pedí el celular a ella para hacer una compra y se negaba, pero él le insistió. Me lo prestó y se fueron de mi casa alrededor de las 2 de la mañana”, contó.

En ese momento, fue su hermana —que se había quedado cuidando a las niñas— quien, movida por una sospecha, intentó acceder a la galería del celular. “Estaba bloqueada, pero cuando fue a salir, se abrió sola y ahí encontró la imagen. Le sacó una captura y cuando llegué, me mostró llorando”, narró la madre. “Yo le pregunté quién era. Ella no sabía. Le mandó un mensaje al acusado y él llegó a los pocos minutos. Le dije: ‘espero que esa foto no sea de mi hija’, y me respondió que se la habían pasado por Telegram. Pero sabía que la única bebé que llevaban a su casa era mi hija. Entré en una crisis”.

La denuncia fue radicada el 5 de enero. La investigación quedó a cargo del fiscal Nº 4, Ricardo Córdoba Andreatta, quien imputó al hombre los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante, producción y tenencia de imágenes de abuso infantil, todos agravados por la edad de la víctima. A la mujer se le imputó la producción de este material.

Según trascendió, en el celular del acusado se encontraron al menos 20 imágenes con contenido de abuso sexual infantil, aunque podría haber más de 800. Ambos imputados, que también realizaban tareas en un comedor comunitario donde podría haber mas víctimas, fueron detenidos la semana pasada y se negaron a declarar durante la indagatoria.



La madre lamentó el trato recibido al momento de radicar la denuncia: “En la judicial y en el hospital me trataron mal. No sabía de dónde sacar fuerzas. Solo quería que no fuera mi hija. Jamás imaginé que sus padrinos le iban a hacer esto”.

