Esto pasa ahora: encontraron con vida a José Portugal, el atleta que había desaparecido en La Rioja hace 14 días

En esta tarde de viernes, se confirmó que José Nicolás Portugal, un hombre de 53 años que era intensamente buscado desde el sábado 26 de julio, fue encontrado con vida en el cerro Morro. Aún no hay mayores detalles, aunque se conoció que los grupos de búsqueda están realizando las tareas para trasladarlo hasta un centro de salud.

Las últimas informaciones de las autoridades indicaban que los distintos grupos de trabajo retomaron las tareas de rastreo en las áreas señaladas como prioritarias. Los operativos combinaban esfuerzos terrestres y aéreos, con la participación de personal especializado y tecnología de última generación.

En tierra, los rastrillajes estaban a cargo de equipos integrados por la Policía, Ejército, Bomberos, Defensa Civil, Protección Ciudadana Municipal y colaboradores civiles, quienes ya habían recorrido más de 800 kilómetros lineales a pie.

En paralelo, se desplegaron vuelos de reconocimiento utilizando aeronaves no tripuladas (VANT) de la Policía Federal Argentina, la Agencia de Emergencias y otras dependencias de seguridad. Se acumulaban más de 9 horas y 18 minutos de vuelo, cubriendo 633 kilómetros aéreos en total.

Además, se realizaron sobrevuelos con drones especializados, inspeccionando cuidadosamente las laderas de las sierras y otras zonas de interés.

Información en Desarrollo…