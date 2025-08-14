Esteban Bullrich rechazó el acuerdo del PRO con La Libertad Avanza

Esteban Bullrich, ex senador y referente del PRO, rechazó el acuerdo electoral entre su partido y La Libertad Avanza (LLA), liderada por el presidente Javier Milei. Desde sus redes sociales, Bullrichmarcó distancia con la actual conducción partidaria y sostuvo: “Teníamos la humildad de saber que en democracia el principal objetivo debe ser el de alcanzar acuerdos. El PRO que fundamos bajo el liderazgo de Mauricio y Ricardo hace más de 20 años tenía infinitas diferencias con LLA”.

En su mensaje, Bullrich enumeró aspectos de la gestión y el comportamiento partidario que, a su juicio, distancian a la actual conducción del PRO del espíritu original: “No habríamos propuesto a Lijo para la Corte. No insultábamos opositores. No insultábamos periodistas. No insultábamos a los que pensaban diferente. Creíamos en un Estado inteligente que invertía en educación como garantía de un futuro mejor”. Estos señalamientos apuntan, de forma directa, hacia decisiones y actitudes observadas dentro de La Libertad Avanza y las posiciones del Ejecutivo nacional.

El ex ministro de Educación remarcó la existencia de diferencias de fondo sobre el rol del Estado, la calidad del debate interno y la construcción política dentro de los partidos. “El PRO que fundamos hace más de veinte años está vivo en algún lugar, pero LLA no lo representa”, sostiene Bullrich en un pasaje de su declaración.