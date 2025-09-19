Este viernes no funcionará el Vacunatorio Central en Catamarca

El Ministerio de Salud informa que el Vacunatorio Central permanecerá cerrado hoy viernes debido a tareas de desinfección.
Las actividades se retomarán con normalidad al día siguiente, en el horario habitual.
Una seguidilla de episodios trágicos generaron conmoción en Córdoba a raíz de la muerte de un niño y tres adolescentes que fallecieron de manera repentina mientras participaban de distintas actividades cotidianas. Incluso La Voz, al conocerse los dos primeros casos sacó un informe sobre la importancia de los chequeos médicos. Uno por uno, los casos…
En medio de un escenario económico cambiante, las billeteras virtuales en Argentina han ajustado sus tasas de interés, generando un aumento en la competencia por captar ahorros de los usuarios. Actualmente, plataformas como Prex, Naranja X y Ualá se destacan por ofrecer altas tasas de interés en productos como cuentas remuneradas y fondos comunes de inversión (FCI).…
Uno de los lugares tradicionales de concentración de jóvenes para la Semana del Estudiante es Fray Mamerto Esquiú, donde el municipio recordó que se encuentra vigente la Ordenanza Municipal N°747/04 que declara veda para el consumo de alcohol 48 horas antes del 21 de septiembre por los festejos estudiantiles. La norma comprende la prohibición en…
Inicia una nueva fecha del fútbol argentino, Franco Colapinto vuelve a Baku donde sumó sus primeros puntos en la F1, y las ligas europeas están que arden en el inicio de los torneos. Entérate los eventos y partidos más importantes de este finde. Agenda deportiva de este fin de semana Viernes 19 de septiembre 5:30…
Este viernes, 19 de septiembre se inaugura la “Sala de Exposición Malvinas” en el departamento Fray Mamerto Esquiú. El acto se efectuará en el denominado “Complejo Las Moras”, a partir de las 18.30 horas, con la presencia de autoridades municipales y gubernamentales además de vecinos y ex combatientes catamarqueños de la Gesta del Atlántico Sur…