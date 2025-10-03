Catamarca: este viernes la Quintana realizará la tradicional procesión-murga en honor a San Francisco de Asís

La comunidad educativa del colegio Padre Ramón de la Quintana celebra la festividad de San Francisco de Asís con diversas actividades que tendrán como eje la tradicional procesión-murga.

Hoy viernes 3 de octubre, desde las 9:30, la procesión partirá desde la institución educativa y recorrerá calle Rivadavia hasta el Paseo de la Fe, para luego regresar por calle Sarmiento. Por la tarde, a partir de las 17:00, la marcha comenzará en el Paseo General Navarro (La Alameda) y descenderá por calle San Martín hasta llegar nuevamente al Paseo de la Fe.

Se informó que durante ambos recorridos se restringirá el tránsito vehicular en las calles afectadas, por lo que se solicita a la comunidad planificar con anticipación sus desplazamientos para evitar inconvenientes.

Santa Misa

En el marco de las celebraciones, la comunidad está invitada a participar de la Misa en honor a San Francisco de Asís, que se celebrará el sábado 4 de octubre a las 19:00 en el templo San Pedro de Alcántara, ubicado en calle Esquiú 550.