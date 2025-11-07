Este viernes la Fórmula 1 llega a Brasil con Franco Colapinto como protagonista: cronograma completo y TV

La Fórmula 1 llega a su 21ª fecha de la temporada 2025 con el Gran Premio de Brasil, que se disputará en el tradicional Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, en San Pablo. Tras la victoria de Lando Norris en México y el puesto 16° de Franco Colapinto con Alpine, el campeonato entra en su recta final con un fin de semana que tendrá formato Sprint, es decir, con clasificación y carrera corta el sábado.

La definición por el campeonato de pilotos está al rojo vivo dado que Lando Norris lidera con 357 puntos, apenas por uno pasando a 356 su compañero de equipo Oscar Piastri. Pero lo más preocupante para los pilotos de Mclaren es que el tercero en discordia es Max Verstappen con 321 unidades, acortando puntos carrera a carrera.

Los horarios y el cronograma del GP de Brasil de la F1

Viernes 7 de noviembre

Prácticas Libres 1: 11:30 a 12:30 horas

Clasificación Sprint: 15:30 a 16:15 horas

Sábado 8 de noviembre

Sprint: 11 a 12 horas

Clasificación: 15 a 16 horas

Domingo 9 de noviembre

Carrera: 14 horas

*Los horarios corresponden al huso horario de Argentina.

TV: Fox Sports y Disney Plus.

Franco Colapinto y su regreso a Interlagos

El piloto argentino Franco Colapinto, de 22 años, volverá a correr en Brasil luego de su recordado paso en 2024, cuando representaba a Williams. Aquel fin de semana estuvo marcado por un fuerte temporal y por un accidente que lo obligó a abandonar.

“Siempre es genial volver a Sudamérica, especialmente con tantos argentinos apoyando. El año pasado fue una experiencia única y espero aprovechar cada oportunidad, sobre todo siendo un fin de semana Sprint”, expresó el pilarense en declaraciones oficiales del equipo Alpine, que buscará repetir el doble podio conseguido en la edición anterior.

Colapinto reconoció que la temporada no fue sencilla, pero aseguró que el equipo se mantiene enfocado en cerrar el año con buenos resultados y en seguir consolidando su lugar en la escudería francesa.

El clima en San Pablo

El pronóstico meteorológico anticipa condiciones inestables para el viernes y el sábado, con altas probabilidades de lluvia y temperaturas cercanas a los 28°C, lo que podría complicar la clasificación y la Sprint.

Para el domingo, sin embargo, se espera una mejoría: el cielo estaría parcialmente nublado y la temperatura bajaría levemente, con baja probabilidad de precipitaciones, lo que promete una carrera principal más estable.

Con un campeonato cada vez más ajustado y un circuito históricamente impredecible, el Gran Premio de Brasil se perfila como una de las citas más emocionantes del calendario de la Fórmula 1.