Este tarde de miércoles comienza la venta de entradas para Argentina vs. Venezuela por Eliminatorias

La Selección argentina se prepara para su último partido de local en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, cuando el jueves 4 de septiembre enfrente a Venezuela en el Estadio Monumental. La expectativa es máxima, y Lionel Messi podría disputar su último partido oficial en el país con la camiseta albiceleste.

La venta de entradas será exclusivamente online a través de www.deportick.com. Los hinchas podrán acceder a la venta general desde el miércoles 27 de agosto a las 17:00, mientras que los titulares de tarjetas American Express contarán con una preventa exclusiva desde hoy, también a las 17:00.

El canje de tickets se realizará en las boleterías del estadio Monumental en los siguientes días y horarios:

  • Sábado 30/08: de 9:00 a 13:00 (todos los sectores)
  • Lunes 01/09, martes 02/09 y miércoles 03/09: de 9:00 a 15:00 (todos los sectores)

El estadio abrirá sus puertas el día del partido a las 16:30, cuatro horas antes del pitazo inicial.

Precios de entradas para el partido Argentina-Venezuela

  • Popular: $90.000
  • Popular menor: $29.000
  • Sívori y Centenario Alta: $158.000
  • Sívori y Centenario Media: $320.000
  • San Martín y Belgrano Alta: $260.000
  • San Martín y Belgrano Baja: $450.000
  • San Martín y Belgrano Media: $480.000

Los menores a partir de 3 años abonan platea completa. Las personas con discapacidad deben gestionar su ingreso previamente en la web y retirar la entrada con anticipación; no podrán ingresar el día del partido sin haber realizado este trámite.

Sanción de FIFA: tribunas especiales y acciones contra la discriminación

El encuentro ante Venezuela estará marcado por una sanción de FIFA a la AFA tras los cánticos homofóbicos y discriminatorios escuchados en el último partido frente a Colombia. Por ello, la tribuna Centenario Baja estará destinada exclusivamente a público infantil proveniente de distintos clubes y organizaciones no gubernamentales que trabajan contra la discriminación.

Los hinchas de la Selección argentina en el Monumental (Foto: EFE).

Además, en la Centenario Alta se desplegará una bandera especial con el objetivo de generar conciencia y continuar trabajando en la erradicación de la violencia y la discriminación en el fútbol argentino.

