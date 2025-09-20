Este sábado habrá Tarde Árabe en Casa de la Puna de Catamarca

Este sábado 20 de setiembre, de 18 a 22 hs., se vivirá una jornada de arte, música y gastronomía en la “Tarde árabe” organizada por la Sociedad Sirio Libanesa de Catamarca. “Nuestro propósito es compartir con la comunidad catamarqueña un recorrido por la riqueza de la cultura sirio-libanesa, a través de la gastronomía, la música y la danza, como una manera de fortalecer los lazos interculturales y celebrar la diversidad que nos une”, indicaron desde dicha institución.

De esta manera, se podrá por ejemplo, degustar pizza árabe a cargo de El Cardón y típicos postres como baklava, mamul, dedos de novia y otras especialidades acompañadas de café árabe. Como espectáculo artístico, habrá presentación de danzas árabes con cuadros de música tradicional y se ofrecerá un taller participativo de belly dance, gratuito y abierto al público, para que los presentes puedan vivir la experiencia en primera persona.

Paralelamente, más de 20 emprendedores de la ciudad ofrecerán sus productos en la Feria de Artesanía y Diseño con artículos de regalería, para el hogar, productos regionales, entre otras creaciones. La propuesta forma parte de las actividades que promueve la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital y se pueden conocer en la página web: sfvc.tur.ar o en las redes sociales: SFVC Turismo.