Este sábado, en el peor momento de Marcelo Gallardo, River visita a Talleres por el Torneo Clausura

El River de Marcelo Gallardo atraviesa uno de los momentos más difíciles de los últimos años en el plano local. Este sábado a las 20.30, el Millonario visitará a Talleres de Córdoba en el Estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 13 del Torneo Clausura, con la obligación de ganar para no comprometer su clasificación a la próxima Copa Libertadores. El árbitro del encuentro será Ariel Penel y el partido se podrá ver en vivo por TNT Sports.

El equipo de Núñez llega golpeado tras la derrota 1-0 ante Sarmiento en el Monumental y acumula cuatro caídas consecutivas en el Clausura, una racha que generó preocupación tanto en los hinchas como en la dirigencia. A esto se suma la eliminación de la Copa Libertadores ante Palmeiras en los cuartos de final, lo que incrementó el malestar general en el plantel.

Actualmente, River ocupa el quinto lugar en la Zona B y el tercer puesto en la tabla anual, lo que le otorgaría solo un boleto a la Fase 2 de la Libertadores 2026, instancia previa a la fase de grupos. En ese contexto, Gallardo busca una victoria impostergable en Córdoba para recuperar confianza y alejar los fantasmas de crisis que sobrevuelan el club.

El técnico celebra el regreso de figuras importantes como Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero, Juan Portillo, Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero, quienes volverán al once titular. Sin embargo, la gran baja será la de Marcos “Huevo” Acuña, quien no logró recuperarse de una molestia en la rodilla izquierda y quedó fuera de la convocatoria.

Talleres quiere aprovechar el mal momento de River

El equipo dirigido por Carlos Tevez llega con otro semblante: viene de vencer agónicamente a Gimnasia en La Plata, triunfo que le permitió salir de la zona roja del descenso. Con 14 puntos y en la undécima posición, la “T” está a solo una unidad de ingresar a los puestos de clasificación a octavos de final, por lo que un triunfo ante River sería una inyección anímica y deportiva clave.

El Pirata no puede relajarse, ya que Sarmiento, San Martín de San Juan y Aldosivi también ganaron en la fecha anterior y mantienen la presión por la permanencia. “Una victoria ante River significaría mucho más que tres puntos. Nos permitiría consolidar el trabajo del grupo y demostrar que podemos competir con cualquiera”, afirmaron desde el cuerpo técnico cordobés.

Formaciones confirmadas

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Palomino, Gabriel Báez; Mateo Cáceres, Ulises Ortegoza, Matías Galarza; Rick, Federico Girotti, Valentín Depietri.
DT: Carlos Tevez.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Milton Casco; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi o Facundo Colidio.
DT: Marcelo Gallardo.

Datos del partido

  • Torneo: Clausura 2025 – Fecha 13
  • Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba)
  • Hora: 20.30
  • TV: TNT Sports
  • Árbitro: Ariel Penel
