Este sábado Boca recibe a Racing por el Torneo Clausura

Boca, sumido en una crisis que incluye la reciente eliminación en la Copa Argentina y una racha de 11 partidos sin ganar, se enfrenta este sábado a Racing en un clásico decisivo para salir de su mal momento.

El encuentro, correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura, se disputará a las 16.30 en la Bombonera, un escenario que promete estar caliente por el apoyo incondicional de su hinchada, que exige una respuesta inmediata del equipo.

El Xeneize viene de una dolorosa derrota ante Huracán y aún se encuentra penúltimo en la tabla con solo dos puntos. En este contexto, la presión sobre el entrenador Miguel Ángel Russo crece, quien, en una sorpresiva rueda de prensa, afirmó: “Pienso que esto es siempre Boca, tenés la obligación de ganar, hay que estar convencido de eso”.

En cuanto al equipo, Russo planea varios cambios con el objetivo de mejorar el rendimiento. Una de las principales novedades es que Edinson Cavani podría comenzar en el banco de suplentes debido a su bajo nivel. Exequiel Zeballos y Milton Giménez son opciones para acompañar a Miguel Merentiel en el ataque. Además, Juan Barinaga podría reemplazar a Luis Advíncula en la defensa, mientras que Williams Alarcón y Malcom Braida luchan por un lugar en el mediocampo en lugar de Tomás Belmonte y Alan Velasco.

Por su parte, Racing, dirigido por Gustavo Costas, tampoco tuvo un arranque esperado en el Torneo Clausura, con una victoria y dos derrotas. Sin embargo, el equipo llega con el envión anímico de haber goleado a Deportivo Riestra y con la moral alta por estar en los cuartos de final de la Copa Argentina. Racing tendrá algunas bajas, pero la principal preocupación está en el arco, donde Gabriel Arias, su capitán, aún no tiene confirmada su presencia debido a una lesión. Si no se recupera a tiempo, Facundo Cambeses ocuparía su lugar.