Este martes inician los cuartos de final de la Copa Libertadores con cuatro equipos argentinos en carrera por el título

La Copa Libertadores entra en etapa de definiciones y esta semana se ponen en marcha los cuartos de final, con una presencia histórica: cuatro clubes argentinos entre los ocho mejores del continente, algo que no ocurría desde 2018. Racing y Vélez se enfrentarán entre sí, asegurando un semifinalista albiceleste, mientras que River y Estudiantes buscarán superar a dos gigantes brasileños, Palmeiras y Flamengo, respectivamente.

La acción comenzará este martes a las 19.00 en el estadio José Amalfitani, donde Vélez recibirá a Racing. El equipo de Guillermo Barros Schelotto llega motivado tras eliminar a Fortaleza en los octavos, mientras que la Academia, conducida por Gustavo Costas, viene de dejar en el camino a Peñarol en una serie vibrante. La revancha se disputará la próxima semana en Avellaneda.

El miércoles, el protagonismo será para River. Desde las 21.30, el conjunto de Martín Demichelis recibirá en el Monumental a Palmeiras, uno de los grandes candidatos al título. El Millonario avanzó a esta instancia luego de superar a Libertad por penales, y ahora buscará sacar ventaja en casa antes de definir la serie el 24 de septiembre en Brasil, donde el Verdao intentará hacer valer su condición de invicto en la actual edición.

El jueves será el turno de los otros dos cruces. A las 19.00, Liga de Quito se medirá con Sao Paulo en Ecuador, en un duelo que promete paridad. Más tarde, a las 21.30, Estudiantes visitará a Flamengo en el mítico Maracaná. El Pincha llega con la ilusión intacta tras eliminar a Cerro Porteño y con la ventaja de definir la llave en La Plata, aunque enfrente tendrá al poderoso equipo carioca, uno de los máximos favoritos a quedarse con la “Gloria Eterna”.

Con la presencia de cuatro representantes argentinos y cruces de alto voltaje ante rivales brasileños, los cuartos de final de la Copa Libertadores prometen una semana de pura emoción y fútbol de primer nivel.

Partidos de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025

Televisación de los partidos de cuartos de final de la Copa Libertadores

Vélez – Racing TV: Fox Sports y Disney+ Premium.

River Plate vs Palmeiras TV: Fox Sports, Telefe y Disney+ Premium.

Liga de Quito – San Pablo TV: Fox Sports y Disney+ Premium.

Flamengo vs Estudiantes TV: Fox Sports y Disney+ Premium.