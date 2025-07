Este lunes cierra la primera fecha del Torneo Clausura

Con partidos apasionantes, se desarrolla la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El lunes habrá cuatro partidos.

Lanús hace su debut ante Riestra de visitante

El Malévo anhela lograr otra gran campaña, ya que en el Torneo Apertura cayeron en un partidazo por los cuartos de final ante Huracán por 3 a 2. en la Copa Argentina, los dirigidos por Benítez eliminaron a Armenio por penales por 4-3 luego de igualar 2 a 2 y clasificaron a octavos dónde enfrentarán a Racing.

Por otro lado, el Granate se reforzó con la llegada de el delantero proveniente de Gimnasia (LP), Rodrigo Castillo. De esta manera, no solo buscan continuar con la pelea en el torneo local para lograr la clasificación a algún torneo internacional, sino que anhelan luchar por la presente Copa Sudamericana. En este certamen clasificaron como líderes de su grupo y esperan por el ganador entre Central Córdoba y Cerro Largo.

Vélez se mide ante Tigre

El Fortín llega con los ánimos por las nubes, vencieron 2-0 a Estudiantes y gritaron campeones de la Supercopa Internacional 2025. No obstante, debido al flojo rendimiento en el ámbito local en la primera parte del año, los de Liniers están a cinco puntos de la zona de descenso. Aunque en la Copa Libertadores clasificaron como primeros y enfrentarán a Fortaleza en los octavos de final.

Mientras tanto, el Matador busca recomponerse de la eliminación ante San Lorenzo en los cuartos de final por penales y en su casa. Aún así, los dirigidos por Diego Dabove clasificaron a los octavos de final de la Copa Argentina luego de vencer por 2 a 0 a Banfield, y ahora enfrentarán a San Lorenzo. Además, se encuentran octavos en la tabla anual, en puestos de Copa Sudamericana.

Banfield y Defensa chocan en su debut

El Taladro todavía no demuestra su mejor funcionamiento, previo al arranque del nuevo certamen. Se encuentran entre los cuatro equipos con peores promedios pero pueden escalar varios puestos debido a la cercanía que tiene con Central Córdoba, Gimnasia (LP) y Tigre. No obstante, están a cinco puntos del último puesto de la tabla anual, por ende, deberán de realizar un buen comienzo del torneo para no luchar por descender en las últimas jornadas. Además, quedaron eliminados de la Copa Argentina luego de caer ante Tigre por 2-0.

Por otro lado, el Halcón encontró a su nuevo entrenador, Mariano Soso que había tenido una experiencia en el club entre mitad de 2019 e inicio del 2020. Los de Florencio Varela no atraviesan un año con buenos resultados, quedaron eliminados de la Copa Sudamericana y la Argentina lo que significó que suba el entrenador de la reserva, Tobías Kohan, hasta encontrar nuevo reemplazo. Defensa y Justicia no está en peligro con el descenso, pero se encuentra lejos de clasificar a algún torneo internacional.

Unión y Estudiantes se enfrentan en Santa Fe

Hace dos semanas, Unión eliminó por penales a Rosario Central de la Copa Argentina, avanzó a octavos y ahora se ilusiona con el arranque del torneo. El Tatengue necesita cambiar la imagen del primer semestre y volver a ganar en los 90 minutos, algo que no consigue desde principios de abril (9 partidos en total). Quedó último de su grupo de la Sudamericana con 4 puntos y también en el Apertura, con 14 unidades. Dos novedades en el mercado: el arquero Thiago Cardozo se fue a Belgrano y arribó el delantero Cristian Tarragona libre desde Talleres.

Tras perder la final de la Supercopa Internacional ante Vélez en Avellaneda, Estudiantes quiere arrancar el torneo con un triunfo en Santa Fe. Antes de la derrota ante el Fortín, previo al arranque del Mundial de Clubes, el Pincha quedó eliminado por penales en la Copa Argentina y además, fue derrotado en 6 de los últimos 10 jugados, contando todas las competencias. Es por eso que varios hinchas están molestos con este presente. Cabe aclarar que el equipo de Eduardo Domínguez debe cambiar la imagen ya que en un mes juega los octavos de la Libertadores ante Cerro Porteño. «Tenemos que tener los pies sobre la tierra y trabajar duro. Hacer un mea culpa, todos. Mirarnos al espejo y no mirar para el costado”, reflexionó el DT en la última conferencia de prensa.

Según trascendió en las últimas horas, Marcos Rojo, sin lugar en Boca, llamó a Juan Sebastián Verón para volver a Estudiantes.

Partidos de la Liga Profesional del lunes 14 de julio

16:30 Riestra vs Lanús (TNT Sports)

19:00 Banfield vs Defensa (ESPN Premium)

21:15 Vélez vs Tigre (TNT Sports)

21:15 Unión vs Estudiantes (ESPN)