Este jueves son los alegatos en el juicio por tortura y muerte a un albañil en Posadas: el tribunal ordenó que seis ex policías queden detenidos

El tribunal ordenó que los seis imputados permanezcan detenidos hasta la lectura de la sentencia, prevista para el 18 de noviembre. La medida busca garantizar su presencia durante todo el proceso judicial.

Los ex policías Lourdes Tabárez, Ricardo Escobar, Lucas Nahuel Saravia, Carlos Servián, Carlos Da Silva y Carlos Alberto Zidorak fueron detenidos nuevamente este miércoles en Posadas, en el marco del juicio que se les sigue por la muerte de Carlos Guirula, ocurrida en 2014 dentro de un motel.

La disposición, que ya fue efectivizada, fue adoptada por el tribunal presidido por el juez Gregorio Busse e integrado por Fernando Verón y Miguel Mattos como subrogantes. 

La Fiscalía comenzará con los alegatos este jueves

Según se informó, la medida se mantendrá vigente hasta la lectura de la sentencia, programada para el próximo 18 de noviembre, y tiene carácter administrativo y preventivo, con el objetivo de garantizar la presencia de los acusados durante todo el proceso judicial y evitar cualquier riesgo que pudiera interferir en su desarrollo.

En la causa interviene el fiscal Vladimir Antonio Glinka, encargado de sostener la acusación. Este jueves, desde las 8.30, está previsto el inicio de los alegatos de la Fiscalía en la sede del Tribunal Penal Uno de Posadas.

