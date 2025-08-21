Este jueves River recibe a Libertad para definir quien pasa a los cuartos de final de la Copa Libertadores

Después de un empate sin goles en Asunción y un contundente triunfo por 4-2 ante Godoy Cruz en el Torneo Clausura, River Plate se enfrenta este jueves a Libertad en el Estadio Monumental para definir quién pasará a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El encuentro, que se jugará a las 21:30, será arbitrado por el uruguayo Andrés Matonte.

El empate de la ida dejó la serie abierta, aunque con sensaciones opuestas para cada equipo. En el partido jugado en Paraguay, Libertad logró mantener el orden, pero en el segundo tiempo River mostró su jerarquía, especialmente tras los cambios realizados por Marcelo Gallardo. Ahora, en el Monumental, el equipo de Núñez tiene la obligación de hacerse fuerte y avanzar a la siguiente fase.

River, con confianza tras la goleada a Godoy Cruz

El equipo de Gallardo llega con confianza tras la goleada a Godoy Cruz, donde varios jugadores de suplentes aprovecharon la oportunidad para demostrar su nivel. Ahora, con la Libertadores en juego y el regreso de varias figuras clave, como Sebastián Driussi, quien tuvo un gran rendimiento en el último encuentro del torneo local, las expectativas son altas.

Driussi es una de las cartas fuertes para el ataque, tras su doblete ante el Tomba. Además, otro de los destacados en la última victoria, Giuliano Galoppo, con dos goles, se perfila para titular en el mediocampo junto a Enzo Pérez, quien también tiene su puesto asegurado.

Incertidumbre en la defensa y mediocampo

El regreso de Lucas Martínez Quarta genera incertidumbre sobre quién será su acompañante en la defensa, ya que el jugador se perfila para reemplazar a Sebastián Boselli. Si Martínez Quarta empieza desde el banco, Boselli mantendría su lugar como titular. Maximiliano Salas, por su parte, todavía no está listo para regresar y se quedaría fuera de la lista de convocados.

En el mediocampo, hay una disputa por el puesto de «cuarto volante» entre Ignacio Fernández y Juan Fernando Quintero. A pesar de ello, Gallardo podría optar por un esquema con ambos en el campo. Además, Matías Galarza y Kevin Castaño luchan por un lugar en el otro perfil del mediocampo.

Libertad, con una defensa sólida y figuras clave

Libertad llega al Monumental tras empatar 1-1 en el clásico contra Olimpia, donde su técnico, Sergio Aquino, rotó a varios titulares para dosificar esfuerzos. El Gumarelo se basa en su solidez defensiva y en jugadores como Iván Franco y Lorenzo Melgarejo, quienes serán fundamentales en su estrategia para lograr la hazaña en Argentina. Los veteranos Roque Santa Cruz y Óscar Cardozo esperarán su oportunidad desde el banco de suplentes.

La diferencia de jerarquía es clara: River, en su casa y con el respaldo de su gente, tiene todo para marcar el territorio y sellar su pase a los cuartos de final. En esa instancia, el Millonario esperaría al Palmeiras, quien ya tiene un pie en la siguiente fase tras ganar 4-0 en la ida contra Universitario de Perú.