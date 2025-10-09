Este jueves hubo dos temblores en Catamarca

Este jueves 9 de octubre se produjeron dos movimientos sísmicos en Catamarca, uno de ellos en horas de la madrugada, y el segundo en los primeros minutos de esta tarde. Estos son los datos del INPRES:
|Tiempo local:
|2025-10-09 04:27:53
|Tiempo GMT:
|2025-10-09 07:27:53
|Epicentro:
|26 km al N de Chumbicha; 47 km al E de Aimogasta; 57 km al O de Catamarca -28.63 (lat) -66.334 (long)
|Magnitud:
|2.9
|Profundidad:
|22 km
|Tiempo local:
|2025-10-09 13:44:11
|Tiempo GMT:
|2025-10-09 16:44:11
|Epicentro:
|33 km al NO de Chumbicha; 43 km al E de Aimogasta; 59 km al O de Catamarca -28.58 (lat) -66.371 (long)
|Magnitud:
|2.6
|Profundidad:
|17 km