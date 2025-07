Este jueves el concejal Cabrera pedirá explicaciones por la deuda del municipio de Valle Viejo en la que debió intervenir Jalil para “salvar” a Zenteno

Siguen las repercusiones por la situación generada con el alquiler del inmueble donde funciona la oficina de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en Valle Viejo. Es porque, ante el incumplimiento en el pago del canon por parte de la Municipalidad chacarera, tuvo que volver a intervenir el gobernador Raúl Jalil, con fondos de la Provincia, es decir, con dinero de todos los ciudadanos, quien dispuso un salvataje en favor de Susana Zenteno.

El concejal radical Gerónimo Cabrera presentó luego un pedido formal de informe al Concejo Deliberante para que el Ejecutivo municipal explique la situación, de manera detallada, oral, por escrito o digital, sobre la deuda generada por el alquiler del inmueble donde funciona ANSES en Valle Viejo”.

El único edil que actualmente ejerce la oposición en Valle Viejo, dijo que “la información difundida por medios de comunicación locales, en la cual el Gerente de ANSES Catamarca, Pablo Agüero, declara públicamente que el municipio de Valle Viejo mantiene una deuda de aproximadamente 20 millones de pesos en concepto de alquiler de la sede de ANSES, compromete el funcionamiento de una institución nacional de alta relevancia social”.

Cabrera consideró que el Concejo Deliberante debe ejercer su función de control y seguimiento de los actos del Departamento Ejecutivo, por lo que solicitó la remisión de documentación relacionada con la deuda, los contratos, las gestiones realizadas para el pago y la presencia del Secretario de Hacienda municipal para brindar explicaciones en sesión.

Recordemos que el jefe de la UDAI ANSES Catamarca, Pablo Agüero, remarcó que esta situación no se replicó en otros municipios del interior provincial, donde se gestionaron pagos con las administraciones municipales correspondientes. Sobre el incumplimiento de Susana Zenteno, el funcionario lanzó un tiro por elevación, al manifestar que “no voy a decir qué hace la intendenta con el dinero que no cubre sus obligaciones, no voy a entrar en esa chicana, pero la sociedad es quien tiene que evaluar que la deuda no es solamente con el proveedor, con el propietario, sino con la ciudadanía en sí”.