Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Este es el sospechoso de haber asesinado a Charlie Kirk: se llama Tyler Robinson y tiene 22 años

El sospechoso del asesinato de Charlie Kirk ha sido capturado, anunció el presidente Donald Trump este viernes en un comunicado que representa un avance significativo en la investigación de un asesinato selectivo que ha generado nuevas alarmas sobre la violencia política en Estados Unidos.

“Con un alto grado de certeza, lo tenemos”, anunció Trump en una entrevista en vivo en Fox News Channel. Dijo que un ministro involucrado con las fuerzas del orden entregó al sospechoso a las autoridades. “Alguien muy cercano a él dijo: ‘Hmm, ese es él’”, comentó Trump.

El sospechoso bajo custodia es un joven de 22 años de Utah, dijo un funcionario de las fuerzas del orden a The Associated Press. Las autoridades lo han identificado como Tyler Robinson, dijo el funcionario, quien no estaba autorizado para discutir la investigación en curso y habló bajo condición de anonimato.

La noticia del arresto llegó horas después de que el FBI y funcionarios estatales pidieran ayuda pública al publicar fotografías adicionales del sospechoso, una acción que parecía indicar que las fuerzas del orden no estaban seguras del paradero de la persona.

Kirk recibió un disparo mientras hablaba ante una multitud reunida en un patio de la Universidad del Valle de Utah en Orem. Más de 7000 pistas y consejos se acumularon mientras las autoridades respondían al último acto de violencia política que convulsiona a Estados Unidos.

Un rifle Mauser calibre .30 de cerrojo fue encontrado en una toalla en el bosque. Se recuperó un cartucho usado de la recámara y se cargaron otras tres balas en el cargador, según información circulada entre las fuerzas del orden y descrita a The Associated Press.

El asesinato ofrece el ejemplo más reciente de cómo las medidas de seguridad comunes pueden ser burladas en una época de creciente violencia política, cuando cualquier persona vinculada al proceso político es un objetivo potencial. Expertos en seguridad entrevistados por AP cuestionaron si el evento contó con personal suficiente, pero también reconocieron las limitaciones tanto de las fuerzas policiales del campus como de los espacios al aire libre.

Según apuntaron varios medios, el Tyler fue detenido cerca del Parque Nacional de Zion, en St. George, unos 400 kilómetros al sur del lugar del atentado en Orem (Utah), después de acordar con su padre que se entregara.

El detenido fue puesto en custodia de la policía local sobre las 23.00 hora local de la noche del jueves (05.00 GMT del viernes), según informaron fuentes federales a The New York Times.

Un familiar del supuesto asesino del comentarista conservador Charlie Kirk fue quien entregó a la policía a Tyler Robinson, el sospechoso de haberlo matado, informó este viernes el gobernador de Utah, Spencer Cox.

Damas y caballeros, lo atrapamos. En la noche del 11 de septiembre, un familiar de Tyler Robinson contactó a un amigo de la familia, quien a su vez contactó a la Oficina del Sheriff del Condado con información de que Robinson les había confesado o insinuado que había cometido el incidente”, dijo Cox en una rueda de prensa.

Robinson fue señalado por varios medios como un buen estudiante y se han compartido varias fotos con su familia, en ambiente universitario y con lo que parece ser una relación con las armas desde temprana edad.

Kirk fue asesinado este miércoles durante un evento en la Universidad Utah Valley tras recibir un disparo en el cuello mientras realizaba una de sus conocidos debates con estudiantes a los que enfrentaba con sus ideas conservadora.

En la confusión de las primeras horas, las autoridades detuvieron a dos personas que posteriormente liberaron tras comprobar que no tenía nada que ver con el asesinato. Posteriormente, el FBI solicitó la colaboración ciudadana para dar con el autor y compartió varias imágenes recogidas del supuesto tirador tras el asesinato. Los investigadores han recuperado el arma utilizada en el asesinato, un rifle de cerrojo del calibre .30, normalmente utilizado para la caza.

Fuente: Infobae

  • Mar del Plata: toma de rehenes, tiroteo y dos muertos

    Mar del Plata: toma de rehenes, tiroteo y dos muertos

    Una toma de rehenes seguida de un tiroteo con la Policía de Mar del Plata terminó con dos delincuentes fallecidos tras una noche de terror luego de un allanamiento para detener al autor de un crimen ocurrido en mayo de este año. Los efectivos realizaron en las últimas horas un procedimiento en el barrio Libertad de Mar del Plata para concretar la detención de Matías Cornejo,…

  • Catamarca: este es uno de los patoteros que casi matan a golpes a un chico en la zona Norte capitalina

    Catamarca: este es uno de los patoteros que casi matan a golpes a un chico en la zona Norte capitalina

    A las 21:50 de la noche de ayer, por requerimiento del SAE-911, efectivos de la Subcomisaría Quebrada de Moreira se constituyeron en la esquina de las calles F. García Lorca y Holanda, donde aprehendieron a un joven de apellido Pedraza (20), quien habría agredido físicamente a un adolescente de 14 años de edad, junto a otros dos sujetos que se dieron a la fuga. El…

  • Este es el sospechoso de haber asesinado a Charlie Kirk: se llama Tyler Robinson y tiene 22 años

    Este es el sospechoso de haber asesinado a Charlie Kirk: se llama Tyler Robinson y tiene 22 años

    El sospechoso del asesinato de Charlie Kirk ha sido capturado, anunció el presidente Donald Trump este viernes en un comunicado que representa un avance significativo en la investigación de un asesinato selectivo que ha generado nuevas alarmas sobre la violencia política en Estados Unidos. “Con un alto grado de certeza, lo tenemos”, anunció Trump en…

  • Marchioli: “La Defensoría del Pueblo se creó para darle un cargo a Dalmacio Mera, y él cree que tiene un ministerio”

    Marchioli: “La Defensoría del Pueblo se creó para darle un cargo a Dalmacio Mera, y él cree que tiene un ministerio”

    Sigue la polémica por el perdido de 344 millones del Defensor del Pueblo. Dalmacio Mera solicitó un refuerzo presupuestario por ese monto, para el segundo semestre de 2025, alegando la ampliación de funciones del organismo al asumir tareas del extinto Ente Regulador y de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes. La solicitud incluye recursos…

  • Catamarca: empadronamiento a la Tarifa de Interés Social en el Club Marco Avellaneda

    Catamarca: empadronamiento a la Tarifa de Interés Social en el Club Marco Avellaneda

    El martes 16 de septiembre, de 16 a 19 horas, se realizará en el Club Marco Avellaneda una jornada de empadronamiento a la Tarifa de Interés Social, destinada a facilitar el acceso a este importante beneficio que subsidia parte del consumo eléctrico de familias y sectores vulnerables. La actividad es organizada en conjunto por el…

  • Catamarca: por trabajos en calzada, transitar con precaución por RN 60, en La Cébila

    Catamarca: por trabajos en calzada, transitar con precaución por RN 60, en La Cébila

    Vialidad Nacional informa que se debe transitar con precaución por Ruta Nacional 60, en La Cébila, donde personal y equipos del 11° Distrito Catamarca realizan trabajos de perfilado de banquinas y mejoras en el desvío ubicado en el kilómetro 1.134, punto en el que se encuentra cortada la calzada principal por la ejecución de la…