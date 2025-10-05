Radio TV Valle Viejo
Este domingo, River visita a Rosario Central por el Torneo Clausura

River Plate se prepara para enfrentar este domingo a Rosario Central en el Gigante de Arroyito, en el marco de la fecha 11 del Torneo Clausura. El encuentro, que comenzará a las 21:15 y será arbitrado por Yael Falcón Pérez, adquiere especial relevancia por la cercanía en la tabla anual: Rosario Central lidera con 50 puntos, apenas uno por encima del Millonario, que busca retomar la senda del triunfo tras dos derrotas consecutivas en el torneo local. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

El conjunto de Marcelo Gallardo llega motivado tras asegurar su pase a semifinales de la Copa Argentina con un triunfo por 1-0 ante Racing, y no planea realizar rotaciones para este partido. Con Maximiliano Salas descartado por suspensión y la baja casi confirmada de Enzo Pérez por lesión, se estima que el técnico mantendrá el mismo once inicial que venció al conjunto de Avellaneda, con Miguel Borja liderando la delantera.

Rosario Central, dirigido por Ariel Holan y con Ángel Di María como figura estelar, llega en un gran momento: en la última fecha goleó 3-0 a Gimnasia como visitante y actualmente acumula 15 puntos en 9 partidos, con un encuentro pendiente ante Sarmiento. Su excelente rendimiento también se refleja en la tabla anual, en la que se ubica en zona de clasificación directa a la Copa Libertadores.

El enfrentamiento marcará un duelo estratégico, ya que River necesita mejorar su posición en la tabla anual para mantener aspiraciones en la Copa Libertadores a través del Clausura, mientras que la semifinal de Copa Argentina frente a Independiente Rivadavia ofrece otra vía directa al torneo continental.

Probable formación de Rosario Central vs. River:

Rosario Central (DT: Ariel Holan): Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Ángel Di María, Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz; Enzo Copetti, Alejo Véliz.

River Plate (DT: Marcelo Gallardo): Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Miguel Borja, Facundo Colidio.

Datos del partido:

  • Hora: 21:15
  • TV: ESPN Premium
  • Árbitro: Yael Falcón Pérez
  • Estadio: Gigante de Arroyito
