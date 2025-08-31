Este domingo River recibe a San Martín (SJ), por el Torneo Clausura

Al clasificarse por penales tanto en la Copa Argentina como en la Copa Libertadores, el equipo de Marcelo Gallardo buscará mantener el envión y elevar su nivel de juego. “De cara al duelo por la séptima fecha del Torneo Clausura, la idea de Marcelo Gallardo es poner en cancha lo mejor que tenga. Claro que siendo que el partido ante Unión requirió de un gran desgaste físico y se jugó hace apenas dos días, lo más probable es que apele a la rotación en algunos puestos de la cancha”, informaron desde el club.

El partido ante los sanjuaninos servirá de cierre para una exigente seguidilla de encuentros. Un buen resultado antes del parate por la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas permitiría encarar la preparación para los cruces con Palmeiras con mayor tranquilidad.

El Muñeco podría dar descanso a jugadores veteranos como Enzo Pérez e Ignacio Fernández, a los laterales convocados a la Selección Argentina, Marcos Acuña y Gonzalo Montiel, y probablemente a Giuliano Galoppo, quien viene de tres titularidades consecutivas. En la delantera, Sebastián Driussi y Maximiliano Salas, ambos recuperándose de lesiones, podrían arrancar desde el banco, dejando lugar a Facundo Colidio y Miguel Borja desde el inicio.

Por su parte, San Martín de San Juan atraviesa un mejor presente tras un Apertura complicado que lo dejó en el fondo de la tabla de promedios. Actualmente en puestos de clasificación a los octavos de final, el equipo dirigido por Leandro Romagnoli llega tras vencer a Gimnasia en La Plata y suma ocho puntos en seis fechas. “Aunque sigue muy comprometido con el descenso, en el Santo se sienten aires renovados y la victoria en el Bosque dejó buenas sensaciones”, destacaron desde el club sanjuanino. Romagnoli repetirá la misma alineación titular y buscará un batacazo histórico en el Monumental, donde su equipo solo ganó una vez en la historia.