Este domingo, la Selección Argentina busca cerrar la fase de grupos con un triunfo ante Fiji por el Mundial Sub 17

Argentina, ya clasificada, busca cerrar la fase de grupos del Mundial Sub 17 con un triunfo sobre Fiji. El equipo dirigido por Diego Placente aspira a terminar primero en el Grupo D para evitar rivales difíciles en la siguiente etapa

La Selección argentina, dirigida por Diego Placente, se enfrentará a Fiji en el cierre de la fase de grupos del Mundial Sub 17 que se desarrolla en Qatar. El partido, programado para las 9:30 en el ASPIRE Academy Pitch 3 de Rayán, será transmitido por TV Pública y DSports. La «Albiceleste», ya clasificada a los 16avos de final, busca un triunfo que le garantice el primer puesto del grupo.

Argentina logró un sólido inicio en el Mundial Sub 17 al vencer 3-2 a Bélgica y asegurar la clasificación tras superar 1-0 a Túnez. Ahora, se enfrenta a Fiji, que sufrió duras derrotas ante Túnez (6-0) y Bélgica (7-0), lo que deja al equipo oceánico al borde de la eliminación. Un empate o victoria para los argentinos les permitirá concluir como líderes del Grupo D, evitando así a rivales complicados en la siguiente ronda.

Este torneo marca la decimosexta participación de Argentina en un Mundial Sub 17, un título que aún no ha logrado conquistar. Su mejor desempeño fue un tercer lugar en las ediciones de Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003. En otros torneos, el equipo alcanzó la cuarta posición en Trinidad y Tobago 2003, Emiratos Árabes Unidos 2013 e Indonesia 2023.

Posibles alineaciones para el encuentro

**Argentina**: José Castelau; Simón Escobar, Misael Zalazar, Matías Satas, Mateo Martínez; Jerónimo Gómez Mattar, Alejandro Tello, Gastón Bouhier; Felipe Esquivel, Thomas de Martis y Can Armando Güner. DT: Diego Placente.

**Fiji**: Melvin Prakash; Sialesi Vatanatawake, Farhaan Khan, Ravuso Sukabula, Arav Nadan, Krishna Samy Jr; Tukai Ravonokula, Maicah Dau, Ryan David; Saula Muatini y Teimana Goundar. DT: Sunil Kumar.

Horario: 09:30.

TV: Telefé y Ds Sports.