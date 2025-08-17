Este domingo Boca se mide ante Independiente Rivadavia en busca del ansiado triunfo, con una racha de 12 partidos sin ganar

Boca se medirá este domingo ante Independiente Rivadavia por la quinta fecha del Grupo A del Torneo Clausura 2025, en un partido clave para cortar su peor racha sin victorias en la historia del club: 12 encuentros sin ganar desde el 19 de abril. El partido se jugará desde las 20.30 en el estadio Malvinas Argentinas, en Mendoza, y será dirigido por Pablo Dóvalo, con transmisión por ESPN Premium.

El presente de Boca preocupa y mucho. El equipo dirigido por Miguel Ángel Russo apenas sumó tres puntos en cuatro fechas y se ubica penúltimo en la tabla del Clausura. Viene de empatar 1 a 1 con Racing en la Bombonera, un partido que dejó buenas sensaciones en algunos pasajes, pero volvió a exponer problemas de contundencia y solidez defensiva.

Russo apuesta a que este viaje a Mendoza sea un punto de quiebre. «El triunfo no solo nos sacaría del fondo, sino que también podría ser el envión anímico necesario para recuperar confianza», afirmó en la previa. El DT trabaja en pequeños ajustes para encontrar un funcionamiento más equilibrado y transmitir calma en un contexto de alta presión.

En cuanto a variantes, se esperan dos cambios respecto al empate frente a Racing: Nicolás Figal, ya recuperado de su lesión, reaparecería en la defensa para darle más experiencia y firmeza a la última línea. Además, Rodrigo Battaglia podría meterse en el mediocampo, generando un doble pivote con Leandro Paredes y dando mayor capacidad de recuperación en el círculo central. Aunque no se descarta la inclusión de Milton Delgado en dicho puesto.

Por el lado de Independiente Rivadavia, la Lepra mendocina llega en la décima posición con cuatro puntos, producto de un triunfo, un empate y dos derrotas. En la última fecha, cayó 2 a 1 frente a Estudiantes en La Plata, en un duelo donde tuvo buenas chances pero pagó caro los errores en defensa. El equipo de Alfredo Berti buscará hacerse fuerte en casa y aprovechar el mal momento de su rival.

La gran carta ofensiva de los mendocinos será Sebastián Villa, ex Boca, quien se reencontrará con el club donde tuvo un paso destacado y polémico. Con el respaldo de su gente, Independiente Rivadavia intentará repetir la intensidad que mostró en otros partidos en Mendoza y sorprender a uno de los grandes del fútbol argentino.