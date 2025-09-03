Radio TV Valle Viejo
“Estamos todos conmovidos”, dijo el fiscal sobre el bebé de un mes asesinado a golpes en Neuquén

Con el avance en la acusación contra el hombre de Centenario bajo sospecha por el asesinato de su bebé, el fiscal del caso, Andrés Azar, se refirió a la consternación que atraviesan los funcionarios del Ministerio Público Fiscal (MPF). “ Nos ha conmovido a todos”, aseguró sobre la evidencia de que el bebé murió a causa de golpes de puño.

Según informó Azar este martes a la mañana a Radio 7, los resultados de la autopsia muestran que el padre de la criatura la atacó en forma salvaje a golpes de puño: “hay una pericia y una autopsia en la cual los resultados, son solo compatibles con un accionar dolosocon golpes y no con una caída accidental”.

En este sentido, consideró que “una caída accidental,tal cual afirmaba la progenitora del nene, puede dejar una lesión, dos con mala suerte, pero nunca, nunca el cúmulo de lesiones que tenía”.

Cabe destacar que de acuerdo al informe preliminar de autopsia del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial, el bebé de 39 días murió en el hospital de Centenario como consecuencia de traumatismos, ocasionados por diversos golpes en todo el cuerpo: uno, en la zona del cráneo, y otro, en la zona del abdomen, “tuvieron suficiente entidad como para provocarle la muerte”, precisó Azar en la audiencia.

El oficio de fiscal: “Por suerte uno nunca se acostumbra”

En este sentido, Azar volvió a remarcar que todas las evidencias apuntan hacia la responsabilidad del progenitor, por lo cual se tomó la decisión de imputarlo, se solicitó la audiencia y se le formularon los cargos por el delito de homicidio agravado por el vínculo y se le impuso la prisión preventiva.

Al profundizar sobre el impacto emocional al trabajar con un caso tan horroroso, donde un adulto actúa sobre un recién nacido, Andrés Azar estableció que a pesar de su larga trayectoria, no es capaz de llegar a una desafectación total. En este sentido, enfatizó que “hay cosas en las que por suerte uno nunca se acostumbra” y agregó que, “obviamente”, el caso del bebé molido a golpes y asesinado por su papá “nos ha afectado a todos”.

En cuanto a su rol particular, Azar manifestó: “seguramente de diferente manera, pero que nos ha afectado: yo soy padre antes que fiscal y es duro ver estas situaciones”.

La fiscalía anticipó que la mamá del bebé también será investigada por presunta participación.

Cómo sigue la investigación del caso del bebé asesinado a golpes

La investigación por el asesinato del bebé que conmueve al barrio Nueva España, donde vecinos realizaron un altar y organizaron una marcha por justicia para este martes, continúa con la investigación pautada por un plazo de cuatro meses.

El MPF afirmó que seguirá las pistas de una violencia que alcanzó su pico máximo contra el integrante más indefenso de la familia, pero podría haber tenido como víctimas a la mujer y sus otros dos hijos.

El padre acusado de matar a su hijo recién nacido-identificado como M.E.M. seguirá detenido, tras pedir hablar y despegarse del crimen, diciendo: “Jamás le pegué a mis hijos“. En tanto, según la última información develada, la mujer declaró que el bebé se golpeó cuando se le cayó de los brazos a su pareja y está bajo investigación.

La situación de la madre es bastante delicada“, sostuvo Azar, quien por consiguiente tomó la decisión de no formularle cargos este lunes. “Hay un contexto de violencia de género y nos parece prematuro”, explicó el fiscal, quien, en cambio, ordenó trabajar en otras medidas de prueba y diligencias.

En este sentido, consideró: “antes de tomar una decisión en relación con la mamá, nos parece más justo primero recabar un poco más de información”. Sin ahondar en detalles, deslizó que podría haber estado bajo amenaza de su pareja y remarcó: “hay un contexto de violencia de género, hay que ver qué tan libre es la progenitora del nene”.

Por su parte, a su vez, indicó que los dos hijos menores están al cuidado de familiares luego de la realización de pericias médicas: “están bien, se los ha mandado al médico forense a los menores, no tienen nada grave, pero hay indicios de que en ese domicilio había una situación bastante violenta ejercida por el imputado”.

Por último, Azar afirmó que en este camino, donde deberán demostrar la culpabilidad del progenitor, tienen intención de llevar el caso a juicio, donde si hay veredicto condenatorio, la pena prevista es la prisión perpetua.

