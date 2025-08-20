Radio TV Valle Viejo
Estafa multimillonaria al Sindicato de Petroleros: realizan allanamientos a un médico y un anestesista

Este miércoles una investigación por estafas multimillonarias al sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa tuvo un avance determinante. Por orden del Ministerio Público Fiscal (MPF) en la mañana se realizaron tres allanamientos en el marco de la causa. El perjuicio económico, de acuerdo a la información presentada en la denuncia, rondaría los $20 millones.

La Fiscalía de Delitos Económicos manifestó que inició las diligencias por el supuesto delito de estafa de parte de médicos hacia una obra social, mediante el cobro de intervenciones quirúrgicas que no fueron realizadas.

Según detallaron, los procedimientos comenzaron por la mañana en una clínica privada y dos domicilios particulares de los profesionales médicos, y se realizan con personal del departamento de Delitos Económicos de la Policía provincial. Buscan secuestrar historias clínicas, computadoras y teléfonos celulares.

El objetivo de los allanamientos autorizados por el juez de garantías Marco Lupica Cristo es recolectar información y analizarla, para luego determinar los próximos pasos en el contexto de la investigación

La investigación del MPF, a través de la fiscalía de Delitos Económicos, comenzó a instancias de una denuncia de los abogados del sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa.

Constituidos como querella, plantearon que “el sindicato, sus afiliados, la obra social y la mutual se han visto defraudados económicamente por pagos indebidos hacia el profesional que fraguó intervenciones quirúrgicas no realizadas hacia afiliados que sólo atendió en consultorio o incluso en hospitales”.

De acuerdo a la denuncia, el médico sindicado es un traumatólogo infantil y en todas las supuestas intervenciones estuvo acompañado por el mismo médico anestesista. Asimismo, los testimonios de los afiliados señalaron que asistieron a consultorios con sus hijos e hijas, y que nunca ingresaron a quirófanos.

