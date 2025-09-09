Estados Unidos: le realizó RCP a un mapache borracho y le salvó la vida

Misty Combs, una enfermera con 21 años de experiencia, utilizó sus habilidades para realizar RCP en un mapache que había sido rescatado de un contenedor de basura en el estacionamiento del Departamento de Salud del Condado de Letcher, Estados Unidos. El animal se había ahogado en alcohol ilegal y duraznos fermentados.

Según publicó el medio estadounidense New York Post, el mapache fue rescatado por su madre que intentaba sacarlo del contenedor cuando Combs, que trabaja en el Departamento de Salud del Condado de Letcher, escuchó el alboroto y se topó con la escena.

La enfermera agarró una pala y sacó al primer cachorro, que corrió hacia su madre. Sin embargo, el segundo estaba boca abajo en el fondo del contenedor, lleno de agua y duraznos empapados en alcohol ilegal. La mujer entonces agarró al mapache por la cola y lo puso a salvo, pero se dio cuenta de que no respondía. A pesar de que nunca había realizado RCP en un animal antes, comenzó a hacer compresiones en su pecho y luego lo volteó de lado para darle una palmada en la espalda. Gracias a sus esfuerzos, comenzó a respirar.

Después de que el mapache fue estabilizado, el Departamento de Pesca y Vida Silvestre llevó al animal al veterinario local y luego lo regresaron a la naturaleza.

Combs y sus compañeros de trabajo lo bautizaron Otis Campbell, en honor al “borracho del pueblo” del programa televisivo The Andy Griffith show.