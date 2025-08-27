Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Estado de las rutas nacionales en Catamarca hoy miércoles

*Ruta Nacional Nº 38*

Entre el limite con La Rioja y el límite con Tucumán, transitable.

*Ruta Nacional Nº 40*

Transitable entre Cerro Negro y el límite con Tucumán.

*Ruta Nacional Nº 60*

Entre el límite con Córdoba y el límite con Chile, transitable.

En la Quebrada de La Cébila se debe utilizar desvío a la altura del kilómetro 1.134, por obra en calzada.

Disminuir la velocidad y respetar las señales preventivas. ⚠️

El Paso San Francisco estará hoy cerrado. Próxima habilitación, el viernes 29.

*Ruta Nacional 64*

Transitable entre Lavalle (límite con Santiago del Estero) y Huacra (límite con Tucumán)

*Ruta Nacional Nº 157*

Transitable desde Las Salinas hasta Frías (Santiago del Estero).

*Ruta Nacional Nº 79*

Transitable entre Casa de Piedra y Chamical, La Rioja.

●Importante:

📌En caso de lluvia o agua en calzada reducir la velocidad habitual al menos en un 40%, para evitar el efecto de hidro-planeo.

📌Precaución por la presencia de animales sueltos en la ruta en varios sectores.

📌Se le recomienda respetar las velocidades máximas, especialmente en travesías urbanas, el uso de cinturón de seguridad y casco protector en el caso de motociclistas.

📌No utilizar el teléfono móvil o celular mientras se conduce.

📌Encender luces bajas obligatorias, tanto de noche como de día.

  • Catamarca: policías secuestran droga en Paclín

    Catamarca: policías secuestran droga en Paclín

    Durante un control de rutina en el puesto caminero de La Viña, Departamento Paclín, efectivos policiales sorprendieron esta mañana de miércoles a una pasajera que viajaba en un colectivo de larga distancia con varios kilos de estupefacientes. La droga fue secuestrada junto a sus pertenencias y la mujer quedó a disposición de la Justicia Federal,…

  • Elecciones en la Ateca: Bruno Corzo denunció maniobras para “bajarlos” y Alejandra Reales dijo que la atacan por “ser mujer”

    Elecciones en la Ateca: Bruno Corzo denunció maniobras para “bajarlos” y Alejandra Reales dijo que la atacan por “ser mujer”

    A horas de concretarse el vencimiento del plazo para la presentación de las listas de candidatos, comenzaron a darse los inconvenientes por algunas observaciones contra los integrantes de la Lista opositora Verde Magenta. La ATECA deslindó responsabilidades y dijo que es la Junta Electoral el órgano exclusivo encargado de confeccionar el padrón, resolver impugnaciones, organizar…

  • Hay preocupación por la salud de María Antonieta de las Nieves, “La Chilindrina” de “El chavo del 8”

    Hay preocupación por la salud de María Antonieta de las Nieves, “La Chilindrina” de “El chavo del 8”

    Según trascendió, la actriz fue internada de urgencia el pasado 20 de agosto, pero ya se estaría recuperando en su casa, con salud estable.  Una persona cercana a la familia de la actriz contó a TVNotas que la tuvieron que ingresar en el hospital de urgencia porque “aparentemente, le dio una crisis de ansiedad”. Sin embargo, después se confirmó que se…

  • Se reactivaron denuncias por presuntas coimas en sedes del PAMI en distintas provincias

    Se reactivaron denuncias por presuntas coimas en sedes del PAMI en distintas provincias

    En los últimos días, se reactivaron denuncias de presunta corrupción en distintas sedes del PAMI del interior del país. Se registraron casos en La Plata, Chaco, Santa Cruz, Misiones, La Pampa, Formosa, General Madariaga y Villa Gesell. Todas las denuncias apuntan a un mismo mecanismo: pedidos de dinero a funcionarios y empleados designados por La Libertad…

  • Catamarca: nuevos talleres artísticos en el Museo Histórico

    Catamarca: nuevos talleres artísticos en el Museo Histórico

    El Museo Histórico abre sus puertas en septiembre a nuevas propuestas de talleres artísticos destinados a niños, adolescentes y adultos, reafirmando su compromiso de ser un espacio de encuentro, creación y transformación a través del arte. Se trata de tres talleres de diferentes lenguajes y estéticas, que invitan a la experimentación, el movimiento y el…

  • Francos presentará este mediodía en Diputados su informe de gestión

    Francos presentará este mediodía en Diputados su informe de gestión

    El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se presentará este miércoles en la Cámara de Diputados para informar sobre la marcha de la gestión, en medio de escándalos afectan al Gobierno como las denuncias por corrupción y coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la falla de controles para prevenir la tragedia del fentanilo contaminado. La…