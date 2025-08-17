Estaba por asar un pollo, saltó una chispa y se incendió una casa y una zapatería

En horas del mediodía de este sábado, un incendio de gran magnitud se produjo en una propiedad de calle Urquiza y Entre Ríos de la ciudad de Chajarí.

Las llamas se habrían originado en una vivienda y rápidamente se propagó por propiedades lindantes, entre ellas una zapatería.

Diego Farrás, propietario de la casa afectada, manifestó que estaba por cocinar un pollo asado, dejó el fuego encendido y concurrió a un local comercial. Fue en ese momento en que habría saltado una chispa que dio comienzo al incendio.

Diana, esposa del hombre, comentó que el fuego comenzó en un sillón y rápidamente avanzó en la vivienda y abarcó a construcciones lindantes.

Tanto Farrás como su esposa fueron atendidos y contenidos por una ambulancia, ya que resultaron muy consternados por lo ocurrido.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios y se sumó la Policía de Entre Ríos, así como también vecinos y comerciantes que colaboraron con los comercios afectados, indica Chajarí al Día.