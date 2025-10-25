Esta tarde de sábado se corre la clasificación del Gran Premio de F1 en México

El piloto argentino Franco Colapinto completó ayer viernes su primer día de actividad en el Gran Premio de México de Fórmula 1, disputado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con resultados alentadores. El joven de 22 años, integrante del equipo Alpine, finalizó noveno en la primera práctica libre (FP1) y 18° en la segunda (FP2), superando en ambas sesiones a su compañero Pierre Gasly, quien culminó último en la tanda vespertina.

Colapinto sumó dos horas de rodaje en el circuito mexicano, sede de la 20ª fecha del campeonato 2025 de F1, que tendrá lugar el próximo domingo. En la FP1, el argentino marcó un tiempo a 0.951 segundos del líder Charles Leclerc (Ferrari), quien fue el más rápido con 1:18.380. En esa sesión, participaron nueve pilotos de reserva, en reemplazo de los titulares, como parte del reglamento que exige al menos dos participaciones de jóvenes por equipo durante la temporada.

En la segunda práctica libre, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) impuso el ritmo con 1:17.392. Las condiciones fueron más frías respecto a la mañana, y Colapinto enfrentó tráfico en varios de sus intentos rápidos. Con neumáticos blandos, logró una mejor marca de 1:18.721, colocándose medio segundo por delante de Gasly, quien cerró la tabla de tiempos.

En los minutos finales, el piloto argentino aprovechó para realizar simulaciones de carrera, consolidando un rendimiento consistente que dejó satisfecho al equipo Alpine.

La tanda también tuvo momentos de tensión: George Russell (Mercedes) perdió el control de su monoplaza aunque sin consecuencias, mientras que Alex Albon (Williams) rozó el muro en la última curva del Foro Sol, generando preocupación en el box de la escudería británica.

Cronograma GP México para hoy sábado

El Gran Premio de México continuará este sábado con la tercera práctica libre, desde las 14:30 hasta las 15:30 (hora argentina).

La clasificación de 18:00 a 19:00.

La carrera se disputará el domingo 26 de octubre a las 17:00.

La competencia podrá verse en vivo por Fox Sports y Disney+ (ESPN), además del seguimiento minuto a minuto en el sitio de TyC Sports.