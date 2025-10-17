Esta noche de viernes, “Pac Man” y “Terrible” Corzo encabezan velada internacional en el “Poli” ante venezolanos

Organizada por Corzo Box Promotions y bajo la fiscalización de la Federación Catamarqueña de Boxeo, la velada contará con dos combates profesionales, una exhibición y siete peleas amateurs, que reunirán a destacados exponentes locales y visitantes.

En la pelea estelar, el campeón Fedelatin AMB, el catamarqueño Pablo “Pacman” Corzo (23-1, 20 KO) se medirá ante el venezolano Santiago Cortesía (7-1-1, 6 KO), dentro de la categoría Mediopesado (hasta 79,378 kg) y a diez asaltos. En el pesaje oficial, Corzo marcó 78,200 kg, mientras que Cortesía dio 79 kg.

El segundo combate profesional tendrá como protagonista a Gabriel “El Terrible” Corzo (21-1, 3 KO), quien enfrentará también a un rival venezolano, José “El Cheo” Marcano, en la división Mediano (hasta 72,575 kg), pactada a ocho rounds. Ambos registraron 72 kg en la balanza.

Como complemento, el festival ofrecerá una exhibición profesional entre Baltazar “Rey Mago” Noria (14-0, 9 KO), reciente campeón Latino CMB Mediano, y Darío “El Tigre” Nieva (9-3-1, 2 KO), duelo que promete encender al público.

Amateurismo con presencia santiagueña

Previo a los choques de fondo, se desarrollarán siete combates amateurs con la participación de púgiles locales y visitantes de Frías, Santiago del Estero.

Entre los duelos destacados se encuentra la revancha entre Tania “La Zurda” Luján y Brisa Cativa, quienes protagonizaron una intensa pelea en la edición anterior, con triunfo para Luján en la unificación de los títulos provinciales de 57 y 60 kg.

El pesaje de los amateurs se realizará el mismo viernes, a partir de las 9 de la mañana, en el Estadio Bicentenario. Entradas y transmisión Las entradas tienen un costo de $10.000 (popular) y $15.000 (ringside).

El evento no será televisado ni transmitido por streaming, por lo que el espectáculo podrá disfrutarse únicamente de forma presencial.

Las peleas

PROFESIONALES

Mediopesado (10 asaltos): Pablo “Pacman” Corzo vs. Santiago Cortesía (Venezuela)

Mediano (8 asaltos): Gabriel “El Terrible” Corzo vs. José “El Cheo” Marcano (Venezuela)

EXHIBICIÓN PROFESIONAL

Baltazar “Rey Mago” Noria vs. Darío “El Tigre” Nieva

AMATEURS

52 kg: Agustín Celis vs. Thiago Romano (Frías, Sgo. del Estero)

64 kg: Andrés Córdoba vs. Álvaro Bustos (Frías, Sgo. del Estero)

72 kg: Ulises Ocampo vs. Francisco Rodríguez

60 kg: Josué Aguilar vs. Alexis del Castaño (Frías, Sgo. del Estero)

57 kg: Tania “La Zurda” Luján vs. Brisa Cativa

75 kg: Santino Bobanyi vs. Emanuel Nieva

75 kg: Matías Paredes vs. Matías Portero.

Gentileza: Ring Catamarca/Beto Morales.



