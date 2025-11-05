Esta es la nueva camiseta oficial de la Selección Argentina

La Selección Argentina ya tiene nueva camiseta para afrontar el Mundial 2026, y su diseño, fiel a la historia, llega cargado de simbolismo. La marca alemana Adidas presentó este miércoles el modelo titular que vestirá la Scaloneta en la próxima Copa del Mundo, con un detalle que emociona: las tres tonalidades de celeste en sus franjas representan los tres campeonatos mundiales ganados por el equipo nacional en 1978, 1986 y 2022.

A simple vista, la casaca respeta la esencia del clásico blanco y celeste, pero una mirada más atenta revela un homenaje oculto. Cada tono de azul evoca una etapa gloriosa del fútbol argentino, con un degradé sutil que simboliza el paso del tiempo y la continuidad de un legado. “Queríamos que cada detalle contara una historia, sin perder la identidad”, explicaron desde la compañía.

El diseño, que combina modernidad y tradición, presenta tres amplias franjas verticales en degradé, un cuello blanco clásico y el inconfundible escudo de la AFA con las tres estrellas doradas por los títulos mundiales. En la parte posterior del cuello aparece el número “1893”, año de fundación de la Asociación del Fútbol Argentino, un gesto de respeto hacia la historia más antigua del fútbol sudamericano.

La camiseta argentina forma parte de la nueva colección global de Adidas, que lanzó simultáneamente los modelos titulares de 22 selecciones de todo el mundo, entre ellas Alemania, Italia, México, Japón y España. Sin embargo, en el caso argentino, el diseño trasciende la estética: es una pieza que celebra la memoria colectiva de los hinchas y reafirma la identidad campeona.

Las primeras imágenes oficiales del lanzamiento tienen como protagonistas a Lionel Messi, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Cristian “Cuti” Romero, quienes posaron con la nueva indumentaria. El capitán encabeza la campaña global “El legado continúa”, un lema que busca conectar a las generaciones pasadas y futuras de fanáticos con las tres coronas mundiales y con el espíritu competitivo del plantel que dirige Lionel Scaloni.