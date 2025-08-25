Radio TV Valle Viejo
Está en marcha el Travel Sale con las mejores ofertas para viajar por Catamarca

Del 25 al 31 de agosto, Catamarca dice presente en el Travel Sale 2025 Argentina, la gran acción nacional de ventas online de turismo, ofreciendo paquetes, excursiones y actividades con descuentos especiales, cuotas sin interés y promociones exclusivas.

Durante toda la semana, las mejores oportunidades para viajar por Catamarca se encuentran disponibles en travelsale.com.ar, donde las agencias inscriptas publican sus propuestas y las potencian a través de sus propios canales de venta: páginas web, redes sociales, e-mail marketing, puntos de venta y atención telefónica.

Entre los beneficios más destacados se encuentran descuentos del 10% y 20% pagando en efectivo o transferencia, la posibilidad de financiar en 6 y 12 cuotas sin interés con tarjetas de distintos bancos, y promociones especiales como 4×3 en excursiones y 3×2 en actividades de montaña.

Al igual que en 2024, el Gobierno de Catamarca acompañó a las agencias locales bonificando su participación en esta plataforma de ventas online, con el objetivo de impulsar la demanda y multiplicar las oportunidades de promoción turística.

Las agencias catamarqueñas que participan de esta edición son: Don Polo Viajes, Los Puestos, Jumeal Viajes, Yokavil Viajes, Junsay Adventure, Caminos del Pasado, Catamarca Aventura Viajes y Turismo, Norali Aventura, Huayra Mosoq y Khullay Viajes.

El Travel Sale, organizado por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), es uno de los eventos más esperados del año en materia de turismo y tiene como objetivo fortalecer la integración digital de las agencias de viajes del país, impulsar sus ventas y acercar a los viajeros las mejores propuestas para recorrer Argentina y el mundo.

Las promociones para viajar por Catamarca ya están disponibles hasta el 31 de agosto en travelsale.com.ar.

