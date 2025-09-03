Está en grave estado un joven que fue atacado ferozmente por una jauría de perros al saltar la tapia de su vecina

Un hombre de 28 años se encuentra en estado crítico en el Hospital Centro de Salud al ser atacado por una jauría de perros. La Policía y la Justicia están investigando el incidente, ya que no se ha determinado si el hombre había ingresado a la propiedad para cometer un robo o para recoger naranjas del jardín trasero de una vecina.

El suceso tuvo lugar ayer por la mañana en una vivienda ubicada en la calle Lamadrid al 2.700, en Yerba Buena. La dueña de la casa relató que, alrededor de las 11:30, escuchó los ladridos furiosos de sus más de 10 perros. También oyó los gritos de auxilio y las voces de los vecinos que intentaban calmar a los animales.

Un residente de la zona capturó en video el ataque de los 15 perros. En las imágenes se ve cómo los canes no solo lo muerden en varias partes del cuerpo, sino que también le desgarran la ropa por completo. “Fue una locura. La dueña intentó con un palo detener el ataque, pero no pudo. Solo logró separarlos cuando dos vecinos intervinieron y lograron ahuyentarlos. Uno de ellos fue mordido por uno de los perros”, contó Julieta García, vecina del lugar.

Los testigos relataron que, una vez que los perros se alejaron, llamaron a una ambulancia para socorrer al joven. Dada la gravedad de sus heridas, el personal de salud lo trasladó de emergencia al Centro de Salud. Según los informes preliminares, el joven (cuya identidad no se divulga por motivos legales) sufrió lesiones en las piernas y glúteos, en la garganta y la amputación parcial de sus genitales.

La dueña de la casa se presentó ante las autoridades e identificó al joven como un vecino. En su declaración, solo manifestó que el hombre había entrado a su propiedad sin permiso.

El jefe de la Unidad Regional Norte, Gustavo Beltrán, explicó que el herido presuntamente saltó el muro perimetral de una casa donde residen tres mujeres mayores, momento en el que los perros lo atacaron. “Es una persona con antecedentes por robo, hurto, todos delitos penales. Los vecinos no nos informaron si ya habían tenido problemas con él, pero sí lo describieron como el ’típico vecino conflictivo’”, afirmó Beltrán.

Por otro lado, la madre del joven sostuvo que su hijo había entrado a cortar naranjas, algo que hacía habitualmente. Agregó que él conocía a la mujer y que ella solía darle permiso. La madre se mostró sorprendida por el comportamiento de los animales, ya que, según ella, nunca antes habían actuado de esa manera.

El caso está a cargo de la fiscal María del Carmen Reuter. Al tomar conocimiento de la situación, ordenó una consigna policial en el hospital para evitar que el joven se fuera sin que se esclarecieran los hechos. Por su parte, el jefe de la URN indicó que no se instaló una custodia ya que no había una medida de privación de libertad. El personal de la fiscalía entrevistó a la madre del herido para conocer su versión.

Hasta el momento, no se han presentado cargos formales contra el joven. Podría ser acusado de allanamiento de morada, ya que no fue denunciado por robo con escalamiento. Las penas para estos delitos son de cumplimiento condicional. Fuentes cercanas a la investigación sugirieron que el joven podría tener problemas de adicción.