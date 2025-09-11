Video: está delicado un joven que filmó cómo lo baleaba su vecino

El joven que filmó el momento en el que un vecino le disparó en medio de una pelea ocurrida en la tarde de este miércoles en Pasaje Benito Suárez al 5800, de la ciudad de Rosario, permanece internado en estado delicado en el Heca. La pareja del agresor habló con El Tres y explicó los problemas de convivencia que existen hace tiempo entre su marido Pedro D. M. (75) y el herido, Omar Mauricio V. (28). También declaró la mamá del baleado, quien sindicó al tirador como una persona que “tiene problemas con toda la cuadra”.

“Desde que (Omar) tiene el auto empieza desde las 21 con el tema del motor. El otro día estuvo hasta la 1. Nosotros somos personas grandes, enfermos del corazón. El padre es una cosa, el pibe es otra”, contó Isabel, esposa del aprehendido, en diálogo con Cada Día (El Tres). Agregó que antes del disparo, el joven le había arrojado dos piedrazos, uno de ellos impactó en la reja de la casa y otro en un árbol.

La mujer enfatizó que su marido tiró al piso y que la bala rebotó y dio contra el vecino, quien permanece internado en terapia intensiva, con asistencia mecánica respiratoria como consecuencia de una herida de arma de fuego en el costado izquierdo del abdomen. “No respeta los horarios de convivencia. Creo que un montón de vecinos no están de acuerdo con lo que hace el pibe, pero nadie hace nada”, concluyó.

La carabina calibre 22 que usó el vecino para balear al joven.

Por su parte, Nidia, madre del herido, contó en El Tres: “Se quejaron con el papá de mi hijo porque hacía ruido con el auto. Este hombre tiene problemas con toda la cuadra, sale a hacerse el guapo con la escopeta. Él (Omar) no tiró piedras, estaba parado en el portón esperando un flete”.

“Me llamó mi hijo y lo encontré convulsionando. Omarcito nació acá, no molesta a nadie, trabaja, se ocupa de sus cosas. Él (por Pedro D. M.) tiene más armas, se vanagloria de ser el guapo de la cortada para que todos le tengan miedo”, subrayó.

Fuente: Rosario 3