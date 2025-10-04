Espert sobre su candidatura: “No me bajo nada”

En medio de la presión interna para que se baje, Espert fue a la Quinta de Olivos y Milei volvió a sostener su candidatura

Según fuentes del Gabinete consultadas por el diario Clarín, varios ministros le hicieron saber al Presidente la inconveniencia de mantener la postulación de Espert, que esta semana admitió que había recibido pagos de Federico “Fred” Machado, investigado en Estados Unidos por narcotráfico y detenido en Viedma a la espera de que se decida su extradición a ese país.

Hoy, el único funcionario que sostiene a Espert era Milei. “El Presidente no le va a pedir la renuncia a Espert. Para que se baje, tendría que renunciar él”, le dijo a Clarín un ministro del Gabinete.

En medio de versiones de que era inminente que iba a bajar su candidatura a diputado nacional, José Luis Espert negó esa posibilidad y ratificó que competirá: “No me bajo nada“. El economista respondió una publicación en Twitter del periodista Eduardo Feinmann que había anticipado que Espert podría bajarse de la contienda electoral.

“Todo conduce a la renuncia de José Luis Espert”, había escrito Feinmann. A lo que Espert replicó: “Hola Edu! No me bajo nada. Te veo el lunes en tu programa de A24. Salute!”.

Por su parte, el periodista retrucó con ironía: “Diputado Espert lo espero con todo gusto el Lunes 6 de octubre a las 18:30 en los estudios de A24, Av Coronel Niceto Vega 5776. Cualquier cosa preguntar por Edu”.

Según el sitio Infobae, las versiones de que el actual diputado podría renunciar a competir surgieron porque, entrada la noche, llegó a la Quinta de Olivos para reunirse con Javier Milei. Allí, las especulaciones crecieron. Sin embargo, con la ratificación en redes sociales, esa situación quedó descartada. El Presidente respaldó la decisión compartiendo la publicación de Espert.

Fuente: Clarín – Infobae