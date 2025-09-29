Espert explicó como conoció al argentino acusado de narcotráfico y habló de “campaña sucia” del kirchnerismo

El diputado nacional y candidato de La Libertad Avanza, José Luis Espert, explicó como conoció al piloto argentino acusado de narcotráfico, Federico “Fred” Machado, investigado en Estados Unidos por tráfico de drogas, y habló de “campaña sucia” del kirchnerismo.

Espert dijo en TN de Noche: “Esta operación, esta campaña sucia viene desde 2021. No se renuevan, siempre vuelven con lo mismo, es parte de eso. Pasó en el el 2005 con Enrique Olivera, al que el kirchnerismo le inventó una cuenta falsa sin declarar, en el 2009 con Francisco de Narváez, en 2017 a Patricia Bullrich”.

El legislador, cabeza de lista de LLA para diputados nacionales por Provincia, explicó: “En enero o febrero de 2019 le agradecí a una persona que me habían presentado, quería presentar mi libro en Viedma, le agradecí, si me llevó en su avión. Si hubiera sabido que esa persona era esto no estaría agradeciendo a los cuatro vientos. Otra vez la campaña sucia, el kirchnerismo no quiere debatir las cosas que hay que hacer, la miseria que hicieron en la la provincia de Buenos Aires”.



Quién es Federico “Fred” Machado, el piloto argentino acusado de narcotráfico

Machado fue detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el aeropuerto de Neuquén en abril de 2021, cuando se disponía a subir un avión con destino a Buenos Aires con su pasaporte. Actualmente está detenido con prisión domiciliaria en Río Negro.

Está acusado de haber dirigido y gestionado actividades ilegales de empresas radicadas en Estados Unidos, la Argentina y otros países de la región a través de las que generaba fondos para obtener aeronaves que eran usadas para el contrabando de estupefacientes, plata y el lavado de activos.