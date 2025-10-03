Radio TV Valle Viejo
Especialistas cuestionan el presunto honorario de Espert a Fred Machado: “Nadie paga 400 mil dólares por una consultoría”

La explicación de José Luis Espert sobre el origen de los 200.000 dólares que recibió del presunto narcotraficante Federico Machado sigue sumando dudas. El diputado libertario aseguró que fue un adelanto por una consultoría económica para una minera guatemalteca, pero especialistas del sector cuestionaron duramente los montos y las modalidades de pago, sugiriendo que la cifra total de la consultoría (unos 400.000 dólares) es “impensable” y que el adelanto “no tiene precedentes”.

La economista Rosalía Costantino realizó una investigación entre referentes del sector energético y minero que desmienten de plano la versión de Espert, poniendo en tela de juicio la legitimidad del cobro.

“Nunca vi que alguien pague 400 mil dólares por una consultoría”

Según Costantino, un economista fundador de una consultora del sector energético explicó que si los 200.000 dólares fueron un adelanto del 50%, el valor total de la consultoría habría sido de 400.000 dólares. Una cifra que el especialista consideró totalmente fuera de mercado.

Yo nunca vi que alguien pague 400 mil dólares por una consultoría“, aseguró el experto. Relató que lo máximo que él presupuestó con un economista “de primerísimo nivel” por un trabajo “súper complejo”, que implicó recabar información y armar equipos en seis países, fue de 250.000 dólares. “Ni de casualidad se asemeja a lo que dijo Espert de consultoría en temas financieros y de deuda”, sentenció.

Adelantos “inexistentes” y facturación irregular

Otro punto cuestionado por los expertos es la modalidad del pago por adelantado. Los tres consultados por Costantino coincidieron en que “Nadie paga por adelantado un trabajo de asesoría“.

Además, señalaron que lo habitual en este tipo de trabajos es que las consultorías se contraten a empresas y no a economistas de manera particular. En el caso de Espert, la transferencia se hizo a su nombre como “sujeto”, y no a una compañía. Esto abre interrogantes sobre si el diputado facturó, pagó Ganancias e IVA, y si liquidó la exportación de servicios en el mercado oficial de cambios, una obligación vigente desde septiembre de 2019 que implicaba ingresar los dólares al país y pesificarlos al tipo de cambio oficial.

Los valores reales del mercado: muy lejos de los US$400.000

Para dimensionar la cifra, los especialistas compararon el supuesto honorario de Espert con las tarifas que se manejan en el sector.

  • Ingenieros energéticos: Se suelen pagar entre 80 y 200 dólares la hora. Tomando el máximo (200 dólares/hora), por un mes de trabajo (160 horas), la consultoría ascendería a 32.000 dólares.
  • Consultores económicos: Un consultor económico del sector energético mencionó rangos de entre 100 y 800 dólares la hora en Argentina. Incluso tomando el valor más alto (800 dólares/hora), un mes de trabajo (160 horas) sumaría 128.000 dólares.

Estas comparaciones refuerzan la idea de que los 400.000 dólares por una “consultoría en temas financieros y de deuda” son una cifra inusualmente elevada para el mercado, generando aún más dudas sobre el origen y la justificación de los fondos recibidos por José Luis Espert.

