Es viral la reacción de los hijos de Messi cuando sonó el Himno en la previa al partido de la Selección con Venezuela

La Selección Argentina se midió ante Venezuela en Miami, en uno de los amistosos de la gira por Estados Unidos. Lionel Messi no estuvo disponible para el encuentro. Sin embargo, presenció el partido desde uno de los palcos del estadio junto a Antonela Roccuzzo y sus tres hijos.

En la previa del encuentro, como es habitual, sonó el Himno Nacional Argentino. La transmisión capturó la reacción de Messi, y se notó que Thiago cerró los ojos y se llevó la mano al corazón.

Minutos más tarde, mostraron que todos aplaudieron al finalizar. Luego, la transmisión continuó con el partido y, cada tanto, volvía a enfocar a Messi en uno de los palcos del Hard Rock Stadium.