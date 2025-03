“Es una estafa”: Leandro Santoro habló de la candidatura de un homónimo que vive hace 8 años en Alemania

El diputado nacional y candidato a legislador porteño Leandro Santoro calificó como una “estafa” la jugada del dirigente libertario Yamil Santoro, quien le cedió el primer lugar de la lista con la que competirá el próximo 18 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires a su hermano Leandro, homónimo del candidato peronista, con el objetivo de conseguir más votos en los comicios.

“Es una estafa”, dijo el diputado nacional de Unión por la Patria en una entrevista concedida a radio Mitre. Y continuó: “O es una joda que el tipo está haciendo para tratar de instalarse, lo cual sería una joda de mal gusto, o es una estafa”.

“Vos podés no coincidir con nuestras ideas, te puede parecer mal que nosotros estemos compitiendo en la Ciudad, entiendo todo, pero me parece que los más críticos tienen que reconocer que es inaceptable que aparezca un candidato homónimo que ya está instalado sin tradición política. Además, Yamil se baja para poner a su hermano que se llama Leandro Santoro, quien hace ocho años vive en Alemania. No tiene antecedentes”, insistió.

Según confirmaron fuentes cercanas al espacio del actual legislador liberal, su hermano Leandro Santoro vive hace “al menos” ocho años en Alemania, donde se graduó como ingeniero bioquímico especializado en nanotecnología.

Santoro (Yamil) funciona como vocero de su espacio, que ya tuvo una controvertida intervención días atrás cuando presentó la identidad visual de Unión Porteña Libertaria como un collage de símbolos que lo confundían con Unión por la Patria, La Libertad Avanza y hasta la desaparecida alianza Cambiemos.

La intentona le valió una pedido de impugnación ante la Justicia electoral de parte de los abogados de Es ahora Buenos Aires, el espacio peronista kirchnerista que encabeza Leandro Jorge Santoro. Y el Tribunal Electoral porteño le ordenó el viernes pasado rediseñar el sello partidario para evitar “equívocos o malos entendidos”.

El nuevo malentendido podría ser la candidatura de su hermano Leandro, que Yamil presentó en redes con una elocuente ironía hacia el candidato peronista, en lo que se presume un intento de robarle votos a Es ahora Buenos Aires.

“Tengo una idea heterodoxa, creo que vamos a tener que llamar a un nuevo refuerzo”, dijo Yamil Santoro en un posteo donde simula hablar con la aplicación Bixby y le pide que llame a “Leandro Santoro” y la máquina la repregunta si llama a “Leandro Santoro hermano” o a “Leandro Santor Kuka”.