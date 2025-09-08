“Es para Axel, la conducción”: el cántico de los militantes peronistas en el búnker bonaerense de Fuerza Patria

Luego de la difusión de los resultados electorales en la provincia de Buenos Aires, el gobernador bonaerense Axel Kicillof se subió al escenario con todos los integrantes del Poder Ejecutivo, como también a los intendentes y los principales candidatos que participaron en las secciones.

En ese marco, el cántico que resonó en las puertas del escenario fue: “Es para Axel, la conducción“. Todo esto se da luego de la fuerte interna que atravesó al peronismo no solo para el armado de las listas, sino que viene desde la pelea por las elecciones para la presidencia del Partido Justicialista que enfrentó a Kicillof con la propia Cristina Kirchner.

El mandatario bonaerense se erigió como el gran ganador de la jornada después de sacar una diferencia amplia en el acumulado de las ocho secciones electorales. De acuerdo a los resultados oficiales, Fuerza Patria ganó con holgura la primera y la tercera sección electoral. Entre ambas, aglutinan a casi el 60% de los 14 millones de electores que estaban habilitados para sufragar en la jornada de hoy.

Justamente triunfó en la segunda, en la cuarta, en la séptima y en la octava sección electoral. Al sumar los votos de toda la provincia de Buenos Aires (en cuatro secciones se eligieron senadores y en los otros cuatro diputados), Fuerza Patria obtiene casi 47% de los sufragios y le saca más de 13 puntos de ventaja a La Libertad Avanza, que se impone solamente en las secciones quinta y sexta.

Así las cosas, Kicillof es el gran ganador de la jornada electoral. Desafió a la dirigencia política y especialmente a la resistencia interna del kirchnerismo con su idea de desdoblar la elección y los resultados le dieron la razón. La victoria ratifica su liderazgo como gobernador de la provincia más grande del país, lo posiciona como el principal referente de la oposición y, especialmente, lo pone en carrera como candidato a Presidente en 2027.

Tras cantar el himno, Kicillof le habló a la militancia que se concentró en el búnker a cielo abierto que Fuerza Patria armó en la ciudad de La Plata y se volvió a sentir un cántico por parte de los presentes: “Se siente, se siente, Axel presidente“.

“Hoy Fuerza Patria terminó con una victoria aplastante en toda la provincia de Buenos Aires. Gracias Sergio (Massa), gracias Cristina (Kirchner), injustamente condenada que debería estar en este escenario”, dijo el gobernador de la provincia de Buenos Aires.

En ese plano, fue la ex presidenta Cristina Kirchner quien envió un audio para también dejarle su mensaje a la militancia y señaló: “Quiero enviar un saludo, en primer término, al pueblo de mi querida provincia de Buenos Aires. A todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que participaron en esta jornada realmente histórica, en la que, con muchísima responsabilidad democrática, decidieron ponerle un límite a un presidente que no parece comprender que debe gobernar para todos, para los que lo votaron y para los que no lo hicieron también”.

“Espero que este pronunciamiento popular le permita comprender que no se puede ejercer la primera magistratura en la forma que lo hace. Es una elección de medio término y el presidente tiene la responsabilidad de escuchar al pueblo de la provincia, que representa casi el 40 % del electorado nacional”, agregó.

Y completó: “Quiero felicitar a todos y cada uno de los candidatos de Fuerza Patria, a sus militantes y a quienes hoy fiscalizaron y participaron de todo el acto electoral durante toda esta jornada. También a todos los intendentes e intendentas, a Axel, a Sergio (Massa), a Juan (Grabois) y también a Máximo (Kirchner), que me está acompañando acá en San José 1111. Quiero decirles que este es un triunfo que nos llena de orgullo, pero también de una inmensa responsabilidad por los destinos de esta patria que tanto, tanto amamos. Un fuerte abrazo para todos y para todas. Los quiero mucho”.