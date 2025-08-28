Es ley en Catamarca el Plan Integral de Castración de Caninos y Felinos en la Provincia

El Senado de Catamarca aprobó este jueves el proyecto autoría del diputado Juan Carlos Ledesma y dando sanción definitiva, otorgó a la Ley el N° 5.914 a través de la cual se busca establecer un plan integral de castración de caninos y felinos en la Provincia, con el fin de lograr una rápida y efectiva disminución de la población animal en situación de calle, promoviendo el bienestar animal y la salud pública.

“El presente proyecto de ley tiene como finalidad dar respuesta a una problemática creciente en la Provincia de Catamarca: la sobrepoblación de caninos y felinos, especialmente aquellos en situación de calle. Esta situación no solo representa un riesgo para el bienestar animal, sino también para la salud pública y la convivencia ciudadana” sostuvo el senador José Pío Carletta quien ofició de miembro informante.

Interés Parlamentario

La Cámara Alta acompañó asimismo tres proyectos de Declaración promovidos por las y los senadores Virginia Del Arco, Antonio Camposano y Mario Gershani.

Los mismos corresponden con declarar:

*Interés Cultural, Turístico y Legislativo el legado de la familia Bravo, en reconocimiento a su aporte a la promoción de las tradiciones, las festividades y el espíritu comunitario que caracterizan a Paclín.

*Interés Educativo, Social, Cultural, Deportivo y Parlamentario la realización de las “XXXVII Olimpiadas Regionales del NOA y Cuyo para el personal de escuelas técnicas y agrotécnicas”, las cuales se llevarán a cabo del 13 al 19 de septiembre del corriente año, en la ciudad de Santa María.

*Interés Legislativo y Cultural el 25° Aniversario del grupo musical “Los Rieles”, en reconocimiento a su destacada trayectoria y valioso aporte a la cultura provincial y nacional.