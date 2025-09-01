¡Es hoy! Radio TV Valle Viejo presenta la programación en RVV Stream

Todo está listo, y con gran expectativa, aunque los creadores de la nueva plataforma de nuestra emisora no hayan anticipado demasiado todavía sobre el contenido que se viene.

Lo cierto es que esta noche, desde las 20,00 horas, se producirá el lanzamiento oficial de RVV Stream, donde niños, adolescentes, jóvenes y algunos adultos, van a compartir una programación especial dirigida a distintos públicos.

La invitación de los propios organizadores indica: “Sé uno de los primeros en vivir la experiencia RVV Stream, nuestra nueva plataforma digital que cambiará todo. Lanzamiento oficial: Lunes 1 de septiembre, 20:00 hs. Radio TV – Valle viejo. Prepárate para una noche de estreno con alfombra roja, invitados especiales y la presentación de nuestra nueva programación. ¡Tu presencia lo hace único!”