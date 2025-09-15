“Es el Poder Ejecutivo quien tiene que explicar, y no los discapacitados”, dijo el juez catamarqueño Díaz Martínez

El juez federal Guillermo Díaz Martínez resolvió una acción en favor de la cautelar que presentó la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (APYFADIM), y ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) reintegrar las pensiones suspendidas a un conjunto de beneficiarios catamarqueños, confirmando una medida cautelar previa.

El propio Díaz Martínez señaló que la resolución “tiene efecto expansivo hacia todo ese colectivo”, sugiriendo un alcance a nivel nacional. En declaraciones a C5N, el magistrado catamarqueño fue contundente al afirmar que “es el Estado, el Poder Ejecutivo, quien tiene que explicar y no los discapacitados. Responda y diga cuál ha sido el fundamento para suspender al menos en Catamarca”.

El juez insistió en la necesidad de transparencia por parte del Poder Ejecutivo: “La urgencia, el peligro de que esto se dilate, lo tornaron delicado. Y el Estado debe actuar en forma urgente”.

Recordemos que la resolución, firmada el viernes por el juez Díaz Martínez, también prohíbe al organismo realizar nuevas auditorías bajo la normativa cuestionada y disponer más suspensiones hasta que se dicte una sentencia definitiva. De todas formas, esta última medida ya había sido adoptada por el Ejecutivo nacional la semana pasada.

A esto se debe sumar que el fiscal federal Santos Reynoso ya había dictaminado la semana pasada a favor del amparo presentado el 5 de septiembre por APYFADIM, y ahora ANDIS deberá restablecer en un plazo de 24 horas la totalidad de las pensiones no contributivas por invalidez que se suspendieron en la provincia.