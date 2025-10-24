Época de alacranes en Catamarca: cómo prevenir su ingreso en hogares y actuar ante una picadura

Con la llegada de los días cálidos, es habitual que alacranes, víboras y arañas comiencen a aparecer con mayor frecuencia. Según explicó la epidemióloga Silvina Saavedra, este incremento responde a que “aumenta la temperatura y en esta época tanto alacranes como serpientes están en su etapa de reproducción y también aumenta su alimentación. Estuvieron guardados durante el frío y ahora empiezan a activarse”.

La especialista advirtió que lo fundamental es mantener la prevención y evitar que estos animales ingresen a los hogares, sobre todo en áreas donde abundan los desagües, la vegetación o los escombros.

Medidas de prevención en el hogar

Saavedra aclaró que “los alacranes no son resistentes a los venenos, sino que los insecticidas comunes no llegan a sus refugios, y muchas veces, al rociar, los alteramos y los activamos más”. Por eso, recomendó colocar rejillas sanitarias en los desagües, taponar las bachas y mantener los ambientes ordenados.

“Ellos se trasladan por los desagües o habitan en grietas. Allí encuentran su alimento, como pichones de cucarachas u otros insectos”, explicó. También sugirió sacudir la ropa y el calzado antes de usarlos, alejar las camas de las paredes y revisar detrás de cortinas.

Cómo colaborar con el control y producción de antiveneno

La profesional resaltó que la comunidad puede colaborar con la recolección de ejemplares de alacranes, siempre sin ponerse en riesgo: “Es necesario para la producción del antiveneno. Desde Buenos Aires nos están pidiendo ejemplares para la elaboración del suero”.

Indicó que, si una persona logra capturarlos, “se les puede colocar un algodón con agua y un pedacito de cartón en un frasco cerrado; así duran hasta una semana”. Luego, pueden ser entregados en el Hospital de Niños, el Hospital San Martín o el área de Epidemiología de la provincia, donde se acopian para el envío.

Qué hacer ante una picadura de alacrán

Saavedra subrayó que los casos más peligrosos se dan en niños y personas con factores de riesgo. En estos casos, “se debe colocar hielo y trasladar al Hospital de Niños, donde se evaluará la aplicación de la antitoxina. El niño debe ser observado al menos dos horas, ya que el cuadro puede pasar de leve a grave en ese tiempo”.

Recordó que “toda picadura de alacrán provoca mucho dolor” y que las personas hipertensas o con problemas cardíacos también deben acudir al hospital, ya que “el veneno puede aumentar la presión arterial y generar complicaciones”.