Entre ellas: en vísperas del Día de la Mujer, tres hermanas desfiguraron a una joven a arañazos y patadas

Una joven empleada gastronómica fue desfigurada a golpes y arañazos, minutos después de participar de una fiesta, en una plaza, por el Día de la Mujer y una celebración de comparsas, en Vinará, Río Hondo, distante 14 kilómetros al norte de Las Termas, en Santiago del Estero.

La víctima resultó Anabela Luján Ávila, y las agresoras tres hermanas y un hombre, identificados como Guadalupe Coronel, Leonela Coronel, Carla Coronel y un tal “Taio” Ledesma.

Así lo precisó el abogado, Osvaldo Díaz, al interponer la correspondiente denuncia que anoche recayó en la fiscal de turno, Dahiana Pérez Vicens.

Anabela manifestó que este viernes”… hubo un festejo en Vinará, del Día de la Mujer, y también había un baile a la noche y una comparsa. Yo la llevé a mi nena tipo 19.30 porque ella también tenía que bailar”.

Ahondó: “Después, vine a mi casa. La dejé a mi hija con mi abuela y me fui de nuevo al baile, digamos que ya era la noche. Cuando finalizó el baile, estaba con unos amigos sentados cerca de la ruta, casi en la plaza, pero para el lado de la ruta”.

De acuerdo con la joven,”… ahí vinieron unas hermanas y me empezaron a insultar. No me dieron tiempo ni de que yo pueda encender la moto para irme. Me empezaron a decir cosas y cuando les contesté que me dejasen en paz, ahí me agarraron”.

Relató Anabela que la sujetaron “entre tres y me pegaron hasta no poder más. Fue todo por motivos laborales. En enero del año pasado tuve un problema con una de ellas, por diferencias laborales, y quedó todo ahí. Ella me amenazaba, pero nunca hice demanda ni nada”. Al momento del conflicto labora, todos ellos trabajaban en un balneario de Pinamar.

“Digamos, no me prendía en su juego. Y bueno, anoche (por el viernes) me agarraron y me patearon entre tres mujeres y el marido de una de esas tres. Él me quiso pegar un botellazo y me pegó una patada en un ojo”. Los testigos ahondaron que las hermanas insultaron a la damnificada. “Gorda p… te voy a hacer c… a piñas”, eran los insultos de menor calibre.

Después de varios minutos de arañazos y arrastre por la tierra y yuyos, algunos testigos ayudaron. “Gracias a ellos, me lograron, digamos, quitar de que ellas me estaban pateando y todo. Después, me amenazaron de muerte. Dijeron que me iban a dar ya en la escuela, porque sus hijos van a la misma escuela de mi nena. Y que me iban a dar ya a mí y a mi nena, nos iban a pegar y matar. Sí, me amenazaron de muerte a mí y a mi familia”.

Al día siguiente, el abogado motorizó la denuncia, concentrándola en Las Termas. A la vez, la víctima fue asistida en el CIS y debe someterse a diversos estudios, en especial en la cabeza y los ojos.

“Se comportaron como animales”

“Es inadmisible que estas personas se encuentren libres. Más, al contemplar las condiciones en que dejaron a mi representada en total indefensión. ¿Qué podemos decir? Nada que pueda considerarse humano y propio de personas insertadas en una sociedad. Se comportaron como animales”, señaló Díaz.

Para el abogado, es vital que la Justicia asista a Anabela con profesionales médicos para acreditar la gravedad de las lesiones. Hoy solo es un rostro y un cuerpo lleno de moretones. De milagro, no la mataron, pobre chica”, lamentó el letrado.

Sin perder tiempo, el abogado instó a la detención de cuarteto, cometido sobre el que trabajaba anoche, Dahiana Pérez Vicens y un juez de turno.



Fuente: El Liberal