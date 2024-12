Entra en vigencia este lunes la ampliación del límite para hacer compras en el exterior con el sistema puerta a puerta

A partir de este lunes, entrará en vigor la ampliación del límite para realizar compras en el exterior a través de Prestadores de Servicios Postales (PSP) y Courier, es decir con el sistema puerta a puerta, una medida anunciada por el Gobierno a mediados de noviembre.

Según lo establecido por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el monto máximo de compras aumentará de U$S 1.000 a U$S 3.000, mientras que los primeros U$S 400 no estarán sujetos a aranceles. En estos casos, los productos solo deberán abonar el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El organismo, anteriormente conocido como AFIP, formalizará la medida mediante la publicación de la resolución 5608 en el Boletín Oficial, que habilitará las modificaciones en las normativas vigentes para el comercio exterior. “Esta medida responde a la necesidad de facilitar y agilizar el comercio exterior, adaptando las normativas a las demandas actuales del sector”, detallaron fuentes de ARCA.

La modificación, que fue impulsada por la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, regirá únicamente para bienes adquiridos para uso personal, aclararon desde la agencia. La medida también responde al objetivo de dinamizar el comercio exterior y brindar mayores facilidades para los consumidores que realizan compras personales en el exterior.

Los principales cambios y cómo comprar

La nueva normativa es parte de un paquete de reformas impulsadas por la actual gestión para actualizar y unificar las disposiciones relacionadas con la importación y exportación simplificada de mercaderías. Según ARCA, la resolución que se publicará este lunes en el Boletín Oficial derogará más de 15 reglamentaciones previas, con el objetivo de modernizar y simplificar los procedimientos aduaneros.

Por otro lado, ARCA subrayó que se implementará un «marco sancionatorio claro» para quienes incumplan las normativas establecidas, especialmente para los PSP y Courier, quienes estarán bajo estricta vigilancia en el ejercicio de sus actividades. «Esta medida es fundamental para mantener la integridad y el orden en las operaciones aduaneras», destacaron desde el organismo.

Para poder aprovechar esta nueva modalidad, los compradores deberán registrar el proceso de importación en el sistema de ARCA, tras realizar la compra. El proceso se detalla de la siguiente manera: una vez efectuada la compra, se deberá ingresar al sitio web de ARCA y acceder a la sección «Envíos Postales Internacionales» para declarar la recepción de la mercadería. Si no se registra la mercadería dentro de los 30 días corridos de su recepción, el comprador perderá el derecho de utilizar este beneficio en futuras adquisiciones.

Además, el trámite puede realizarse tanto por personas humanas como jurídicas, siempre y cuando se cuente con acceso a un medio de pago habilitado para compras en el exterior, así como con el CUIT y la clave fiscal correspondiente con el nivel de seguridad requerido.