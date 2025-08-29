Radio TV Valle Viejo
Encuentran en San Luis un río con cientos de pepitas de oro

Antiguamente, la extracción de oro mediante el bateo era una práctica común en algunas zonas fluviales de la Argentina. Tras décadas de abandono, hallazgos recientes han demostrado que aún es posible encontrar pequeñas cantidades de este preciado metal en los cursos de agua.

Hoy en día, ciertos ríos del país todavía conservan vetas de oro en sus afluentes.
Utilizando técnicas de filtrado tradicionales, es factible separar y recuperar estos fragmentos del metal que, a pesar del tiempo, sigue siendo uno de los elementos más valiosos del planeta.
Dónde encontrar oro en la Argentina

Ubicado al pie del cerro Tomolasta, el pueblo de La Carolina es uno de los destinos más elegidos por quienes quieren encontrar oro en Argentina.
La Carolina es una localidad del departamento Coronel Pringles en la provincia de San Luis.
Fundado en el siglo XVIII, este sitio conserva su tradición minera y ofrece experiencias únicas para quienes desean probar suerte con una batea. 

Actualmente, el pueblo posee 300 habitantes y siguen dedicándose a la industria minera.
La mayor atracción la tiene el río amarillo, en donde se podrá hacer una excursión para revivir la búsqueda de oro junto con una paila y así tratar de encontrar este preciado metal. 
En enero, el pueblo realiza la Fiesta Provincial del Oro y el Agua para celebrar este descubrimiento.
¿Cómo sacar oro de los ríos en Argentina?

La técnica más común es el bateo, que consiste en remover sedimentos del lecho del río con una batea (recipiente cóncavo) y agua. Es una actividad legal si se realiza de forma artesanal y sin maquinaria pesada.

¿Qué se puede encontrar en San Luis?

Al pie del cerro Tomolasta se pueden capturar pepitas de oro de entre 17 y 20 quilates. El gramo de este hallazgo puede llegar a tener un valor de $7000.

Para llegar al millón de pesos se debería de reunir más de 1 kg de oro desde el agua.
¿Dónde más encontrar oro en Argentina?
1. Río Jáchal, San Juan

Con una rica historia minera, este río sigue siendo explorado por buscadores locales. El oro se encuentra en sedimentos y requiere paciencia y técnica.
2. Macizo del Deseado, Santa Cruz

En zonas como Tres Cerros y Bajo Caracoles, el oro aluvional aún despierta interés. La Patagonia austral guarda secretos bajo sus ríos y valles.
3. Ríos Azul y Quemquemtreu, Río Negro

Cerca de El Bolsón, estos ríos son frecuentados por familias y aficionados que buscan oro como parte de una experiencia recreativa.
4. Ríos serranos de Córdoba

Aunque menos conocidos, ríos como el Suquía y el San José también han sido fuente de hallazgos dorados. La actividad es discreta, pero persistente. 

