Encontraron una pista que podría ser clave en la búsqueda de los jubilados desaparecidos en Chubut

Este fin de semana, la búsqueda de Pedro Kreder y Juana Morales, los dos jubilados desaparecidos en Chubut, fue ampliada por el gobierno de esa provincia, añadiendo rastrillajes aéreos y canes entrenados. En las últimas horas, apareció una pista clave.

El hallazgo clave en la búsqueda de Pedro Kreder y Juana Morales en Chubut

Los trabajos se realizaron en un radio de unos cuatro kilómetros e incluyeron efectivos policiales, bomberos y grupos especializados. Después de algunas horas, fueron guiados hasta una desembocadura marítima, donde dieron con algunos objetos.

Estos habían sido expulsados por el agua y desde el lugar de su aparición, se establecieron dos cuadrículas de trabajo: una hacia el norte y otra hacia el sur, intentando abarcar toda la franja costera.



Accediendo a pie y con drones, los equipos rastrillaron zonas de difícil acceso. De esa tarea, fueron parte miembros del Grupo GEOP, personal de la División Búsqueda de Personas, bomberos de Trelew y Bahía Blanca, y la División Canes de Comodoro, entre otros cuerpos especializados.

A pesar de las expectativas por las últimas pistas, las autoridades confirmaron que los resultados siguen siendo negativos. Mañana se cumple un mes de la última vez en la que Juana y Pedro fueron vistos con vida, pero las noticias sobre su triste desenlace no llegan.

Qué habría ocurrido con Pedro Kreder y Juana Morales, los dos jubilados desaparecidos en Chubut

En un extenso posteo en Instagram, el periodista Alejandro Pueblas aseguró que él ya había manifestado hace tiempo que el caso de Pedro Kreder y Juana Morales era más complicado de lo que parecía y que la investigación tenía irregularidades. “El fiscal intentó desmentirme, pero confirmó mi denuncia”, le dijo a sus seguidores.

“¡Todo es verdad! El fiscal Cristian Olazábal quiso desmentirme en conferencia, pero no pudo: repitió EXACTAMENTE lo mismo que yo advertí, solo con otras palabras para maquillar el FIASCO de la investigación“, continuó el periodista en un largo descargo.

Luego, reveló la escabrosa teoría sobre lo ocurrido con los jubilados: “Pensaron que era un simple ‘accidente’ o ‘desaparición accidental’, ¡subestimando por completo que la Toyota Hilux era LA ESCENA DEL CRIMEN!“.

“La encontraron encajada en el barro, cerrada con llave, sin violencia aparente, pero con dinero, comida y carpa adentro… ¿y ahora? Cambian a hipótesis de ‘presunto homicidio’ y ‘robo que salió mal’, pero ya es tarde. ¡No saben cómo tapar el desastre!“, completó sobre la supuesta nueva línea de investigación.