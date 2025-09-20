Encontraron un proyectil de guerra en la Capital de Catamarca

Efectivos de la Comisaría Décima Segunda se constituyeron en inmediaciones a la rotonda de la Quebrada de Moreira, donde se entrevistaron con un hombre de 58 años de edad, quien adujo que habría encontrado material explosivo, mientras realizaba actividades deportivas en la zona.

De inmediato, los numerarios convocaron a sus pares de la División Explosivos de la Policía de la Provincia, quienes al arribar al lugar llevaron a cabo tareas de su especialidad y secuestraron un proyectil de mortero, que estaría detonado, por lo que fue trasladado a la dependencia policial mencionada y se labraron las actuaciones de rigor.