Encontraron sin vida y envuelto en una cobija a un boxeador mexicano de 21 años

Estupor en el mundo del deporte por el hallazgo del cuerpo sin vida de Jesús Iván Mercado Cabrera, joven boxeador mexicano de 21 años conocido como RafaguitaEl cadáver fue localizado envuelto en una cobija y sujeto con cinta en una zona desértica de la frontera entre Sonora y Baja California.

La noticia generó una profunda conmoción en el ámbito del boxeo nacional e internacional y dejó múltiples interrogantes sobre las circunstancias de su muerte, ya que los informes preliminares indican que el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia externa.

La desaparición de Jesús Iván Mercado Cabrera fue reportada días atrás en San Luis Río Colorado, Sonora, ciudad a la que se había mudado recientemente con el objetivo de impulsar su carrera profesional en la división de peso gallo. El púgil había viajado a Ciudad Juárez, Chihuahua, para participar en una nueva contienda, y tras su ausencia, colectivos como Madres Buscadoras de Sonora y Colectivo Buscando se sumaron a la búsqueda.

El hallazgo se produjo tras varios días de incertidumbre, cuando se alertó a las autoridades sobre un bulto sospechoso a la orilla de la carretera que conduce al Golfo de Santa Clara, a la altura del kilómetro 9. La identificación del cuerpo fue posible gracias a los tatuajes que portaba el boxeador: uno de la Santa Muerte en el antebrazo y otro con el logotipo de los Yaquis de Obregón. Posteriormente, los familiares de Mercado Cabrera confirmaron su identidad y comenzaron los trámites para su sepultura.

El Colectivo Buscando en San Luis Río Colorado emitió un comunicado en el que expresó: “Familia localizada. El joven que fue localizado sin vida ha sido reconocido por sus familiares y comenzarán con los trámites correspondientes para darle cristiana y digna sepultura. DEP Jesús Iván Mercado Cabrera. Agradecemos a cada persona que se tomó el tiempo para reaccionar y compartir nuestra publicación. Gracias a todos volverá con los suyos, gracias a ti por apoyar compartiendo y mostrar empatía por el sufrimiento ajeno”.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos. Aunque el cuerpo fue hallado envuelto en una cobija y con cinta, no se detectaron huellas de violencia externa, por lo que se espera el resultado de la autopsia para determinar la causa exacta del fallecimiento. Hasta el momento, ningún miembro del entorno cercano de Mercado Cabrera ha realizado declaraciones públicas sobre posibles amenazas o circunstancias previas al suceso.

En el plano deportivo, Jesús Iván Mercado Cabrera era originario de Nogales, Sonora, y contaba con un récord profesional de siete victorias, nueve derrotas y un nocaut en la categoría de peso gallo. Aunque sus números no reflejaban un dominio absoluto en el cuadrilátero, existían grandes expectativas sobre su futuro en el boxeo mexicano.

