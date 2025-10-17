Encontraron en Catamarca los restos arqueológicos más antiguos del país

Catamarca vuelve a posicionarse en el mapa de la arqueología mundial gracias a un hallazgo que podría cambiar lo que hasta ahora se conocía sobre el origen y la antigüedad de los primeros pobladores de América. En la Cueva “El Cacao”, ubicada a más de 3.500 metros de altura en Antofagasta de la Sierra, un equipo de investigadores del CONICET, la Universidad de Buenos Aires (UBA) y especialistas franceses encontró restos arqueológicos que datan de entre 40.000 y 50.000 años, lo que los convertiría en los más antiguos del país y de Sudamérica.

El descubrimiento fue presentado oficialmente esta semana con la participación del gobernador Raúl Jalil, quien destacó la relevancia del proyecto para el desarrollo científico y cultural de la provincia. “Estos hallazgos ponen a Catamarca en el centro de la arqueología americana”, subrayó el mandatario durante su visita al sitio junto al equipo de investigación.

El proyecto, que lleva más de una década de trabajo en la zona, está dirigido por el arqueólogo francés Éric Boëda, en el marco de una misión científico-argentina que comenzó en los años 90 y que se intensificó a partir de 2019. Las excavaciones en “El Cacao” revelaron una serie de artefactos líticos tallados, restos de megafauna y objetos cotidianos de enorme valor histórico.

Según Boëda, los instrumentos hallados presentan características similares a los encontrados en África y Asia durante el Pleistoceno. “La ciencia no puede decir que algo es imposible. Si encontramos nuevas evidencias, debemos investigar y replantear nuestras teorías”, afirmó el investigador, al destacar que los resultados podrían “reescribir la historia del poblamiento humano en América del Sur”.

Entre los elementos más relevantes descubiertos figuran utensilios del Período Arcaico, sandalias de cuero, trenzas, un alajero y otros objetos de uso cotidiano datados en aproximadamente 3.200 años antes de Cristo, vinculados a contextos funerarios complejos. Además, se identificaron costillas de megafauna con más de 39.000 años de antigüedad, asociadas directamente a herramientas talladas por humanos, lo que constituye una evidencia contundente de presencia humana en tiempos mucho más antiguos de lo que se creía posible.

El director provincial de Antropología, Cristian Melián, subrayó que los resultados de los estudios “podrían poner patas para arriba el mapa arqueológico de América”, ya que contradicen los modelos tradicionales que ubican la llegada de los primeros grupos humanos al continente hace unos 13.000 años.

El área de Antofagasta de la Sierra, una de las regiones más ricas en patrimonio arqueológico del país, es considerada clave para comprender las rutas migratorias y las adaptaciones culturales de los pueblos precolombinos que habitaron los Andes. En ese sentido, las autoridades provinciales trabajan junto con el equipo científico en estrategias para preservar el sitio y continuar las investigaciones sin afectar el entorno natural.

“Este hallazgo no solo es trascendental para Catamarca, sino para toda la arqueología americana”, concluyó Melián, resaltando que los resultados preliminares abren un nuevo capítulo en el estudio del poblamiento humano temprano y en la comprensión de las raíces culturales del continente.